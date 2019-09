Sass tilbage på Borgen: Men færdig som statsrevisor

Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen er tilbage på Christiansborg efter en sygemelding i juni måned.

Det skriver han på Facebook.

Her røber den socialdemokratiske politiker samtidig, at han nu er færdig som statsrevisor:

'Så er jeg tilbage på Christiansborg og med nye omgivelser på nye betingelser.'

'Jeg har bedt om at få lov til at koncentrere min arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke, et område, som dem, der kender mig, ved altid har haft min store interesse. Dermed også et farvel til posten som statsrevisor.'

'Jeg skrev før sommer, at der ville være stille fra mig i tiden fremover - og det gælder fortsat, selvom jeg er glad for nu at være tilbage igen.'

Ekstra Bladet skrev for få dage siden, at Henrik Sass har modtaget fuld vederlag som statsrevisor, selvom han over for offentligheden havde meldt sig syg - og selvom der var indsat en stedfortræder.

Sass forgyldes under fravær

Henrik Sass Larsen har på intet tidspunkt siden sin sygemelding over for offentligheden på Facebook 10. juni været formelt sygemeldt fra Folketinget. Sass er formelt medlem af to folketingsudvalg.

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, fortalte til Ekstra Bladet sidste søndag, at Henrik Sass så småt var begyndt at genoptage arbejdet igen. Det var i den ombæring ikke muligt at få uddybet med hvad.

Vild kovending: Sass pønser på comeback

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Socialdemokratiet, herunder gruppeformand Flemming Møller Mortensen, for at høre, hvad arbejdet med 'Socialdemokratiets historiske virke' består i.

Ekstra Bladet forsøger også at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen.