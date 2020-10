Sat på plads: Omstridt DF'er svarer igen

Dansk Folkepartis hovedbestyrelsesmedlem Erik Høgh-Sørensen retter nu en kritik af sit eget parti på Christiansborg.

Det sker efter, at partisekretær Poul Lindholm i sidste uge satte Høgh-Sørensen på plads på baggrund af en Twitter-kommentar om Morten Østergaards (R) sexismesag

- Jeg ville ønske, at Poul Lindholm havde orienteret mig, inden han lod sig citere i Ekstra Bladet. Det har Poul og jeg efterfølgende talt om, og det bliver mellem os. Men jeg kan bekræfte, at jeg som hovedbestyrelsesmedlem længe har efterlyst mere politisk kant og synlighed fra vores folketingspolitikere. Det lykkedes i kampen mod børneomskæring, men gælder også kampen mod sexisme, lyder det fra Erik Høg-Sørensen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

I den pågældende Twitter-kommentar skrev Erik Høgh-Sørensen, der ligeledes er regionsrådsmedlem i Nordjylland:

'Jeg kan benægte, at jeg har taget, eller vil tage, noget kvindeligt radikalt folketingsmedlem på låret. Min beslutning er stålsat. Det skyldes deres udseende,' skrev Erik Høgh-Sørensen på Twitter.

Opslaget var ledsaget af et billede af den radikale folketingsgruppe og var en slet skjult hentydning til, at Morten Østergaard for knap ti år siden havde taget partifællen Lotte Rod på låret.

Dette fik Poul Lindholm til at reagere. I en sms til Ekstra Bladet lød det:

'Sexisme er et alvorligt emne og giver anledning til meget debat. Jeg vil ikke udtrykke mig på den måde, som Erik gør. Det er ikke acceptabelt. Og det har vi også sagt til ham'.

Opgør med fortielser

Men nu vælger Erik Høgh-Sørensen altså at skyde tilbage.

- Hvis vi som samfund skal tackle sexisme, kræver det et opgør med fortielserne og et DF med mere kant, siger han.

- Radikale Venstres allerstørste problem er ikke en hånd på låret, men hånden på hjertet. Partiet har i årevis sluppet sexistiske islamister ind i landet, så mindst 30 procent af alle voldtægtsdømte i dag er udenlandske mænd. Det havde jeg gerne set DF på Christiansborg udtale i stedet for at kritisere mig, lyder det fra Høgh-Sørensen.

Selvom han fortsat vil 'gøre grin med fortielser og kammerateri på Christiansborg', så ville Erik Høgh-Sørensen dog ikke lave det pågældende tweet i dag.

- Jeg lavede tweetet cirka en time efter, at Østergaard var trådt tilbage. I dag ville jeg ikke gøre det. Nu er Østergaard sygemeldt, siger han.