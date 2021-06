Schlüter bisættes ved smuk ceremoni i Holmens Kirke

En af Danmarks længst siddende statsministre efter Thorvald Stauning, Poul Schlüter sov ind omgivet af sin familie torsdag d 27. maj.

Poul Schlüter blev 92 år.

Der er indbudt 270 gæster til Poul Schlüters bisættelsesceremoni. Foto: Mik Eskestad/Polfoto

Og på lørdag d. 5. juni kl. 13 skal den tidligere statsmand bisættes med så fuldt honnør, som corona-reglerne tillader det i Holmens Kirke i København.

Det er Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, der skal forestå den smukke afskedsceremoni, og salmerne, som er udvalgt af Poul Schlüters hustru, Anne Marie Vessel Schlüter, vil blive sunget af kirkens 16-mands store kor.

Ifølge kordegnen er der netop kommet nye regler for kirkerne, og det gør, at de indbudte gæster gerne må synge med.

Læs også nekrologen

Læs Hans Engells mindeord

Det er Poul Schlüters enke Anne Marie Vessel, der har udvalgt salmerne til bisættelsen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det forlyder, at der skal synges lyse salmer, og at ’Morgenstund har guld i mund’ samt ’Det dufter lysegrønt af græs’ er blandt salmerne.

– Der er indbudt 270 gæster til bisættelsesceremonien, men på grund af coronareglerne kan der kun indbydes 154 til den mindehøjtidelighed, som umiddelbart efter bisættelsen og rustvognens afgang finder sted i Børssalen, forklarer generalsekretæren i Det konservative Folkeparti, Søren Vandsø.

Han tilføjer, at man planlægningsmæssigt lige nu sidder og ringer rundt til gæsterne, for at alle skal være helt klar på, hvem der er indbudt til det ene, hvem der er indbudt til det andet, og hvem der er indbudt til begge dele, så der ikke opstår forvirring på dagen.

Statsminister Mette Frederiksen skal holde den ene af talerne ved mindehøjtideligheden for Poul Schlüter. Foto: Niels Meilvang/Ritzau Scanpix

Generalsekretæren kan i øvrigt oplyse, at formanden for Det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen samt statsminister Mette Frederiksen, står for talerne i Børssalen.

Søren Pape Poulsen skal holde den anden tale ved mindehøjtideligheden for Poul Schlüter. Footo: Jens Dresling/Polfoto

Der skal også musiceres. Her er det operasanger Clara Thomsen, pianist Tanja Zapolski og violinist Philippe Benjamin Skow, som står for indslagene.

I forbindelse med Lisbeth Schlüters død i 1988 blev der købt et gravsted på Frederiksberg Kirkegård.

Alle forlydender går på, at Poul Schlüter skal begraves ved siden af sin tidligere hustru.