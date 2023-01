Schweiz overvejer at lade Danmark sende våben til Ukraine

En komité i det schweiziske parlament har tirsdag givet grønt lys til, at et forbud mod eksport af schweizisk produceret ammunition kan frafalde, så lande kan reeksportere våben til Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hvis forbuddet afskaffes, betyder det, at lande, der har schweizisk produceret krigsmateriel, kan sende det til Ukraine.

Afskaffelsen af forbuddet skal dog først godkendes af det schweiziske parlament.

Afskaffer parlamentet forbuddet, kan det få betydning for Danmarks muligheder for at sende mandskabsvogne til Ukraine.

Danmark spurgte sidste år Schweiz om lov til at sende omkring 20 mandskabsvogne af typen Piranha III til Ukraine. Mandskabsvognene er købt i Schweiz.

Det afviste Schweiz med landets neutralitetspolitik som begrundelse.

Det vides ikke, om Danmarks nye regering fortsat er interesseret i at sende mandskabsvognene til Ukraine.

Landet har også tidligere afvist anmodninger fra Tyskland, der ville reeksportere schweizisk produceret ammunition til Ukraine.

De seneste uger er presset på den schweiziske regering om at genoverveje politikken dog vokset.

Komitéen siger i en udtalelse ifølge Reuters, at forslaget ikke vil bryde med Schweiz' neutralitetsprincip, fordi våbnene vil gå igennem et andet land og ikke direkte fra Schweiz til en konfliktzone.

I forslaget fra komitéen lyder det, at lande kun skal have lov til at reeksportere schweiziske våben, hvis der er tale om krænkelse af det internationale forbud mod at ty til magt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det socialdemokratiske parti i Schweiz har tidligere været imod en afskaffelse af eksportforbuddet, men har for nylig ændret standpunkt.

- Reeksporten af ammunition skal godkendes for vores naboer fra sag til sag, skriver Eric Nussbaumer fra partiet.