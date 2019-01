Scorede 50.000 kr. til LøkkeFonden: Afviser at svare på spørgsmål

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer ikke til at deltage i det samråd i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, som Enhedslistens erhvervsordfører, Pelle Dragsted, ellers ville have indkaldt til.

Samrådet skulle afklare, om det er muligt at købe sig til en plads i Venstre-formandens kalender.

Det er blevet aktuelt igen, efter at det er kommet frem, at Akademikernes A-kasse tilbage i 2014 aftalte at donere 50.000 kroner til LøkkeFonden. Samtidig blev der aftalt et møde mellem a-kassens direktør og Løkke.

Lars Løkke Rasmussen på besøg i Akademikernes A-kasse i 2015. Her ses han i samtale med den nu fyrede direktør, Michael Valentin, og den afgåede bestyrelsesformand, Allan Luplau. Inden besøget havde a-kassen doneret 50.000 kroner til LøkkeFonden. Foto: Akademikernes A-kasse.

Men Løkke mener ikke, at det er nødvendigt at stille op. Han henviser i sit svar, der er afsendt torsdag, at han allerede har forholdt sig til temaet.

Det skete 31. januar sidste år, hvor han deltog i et samråd om kvotekonger i Thyborøn, der også har doneret penge til LøkkeFonden.

Her - og senere også i folketingssalen - slog Løkke fast, at han ikke er til salg.

- Hertil kommer, at samrådsspørgsmålene i meget vidt omfang vedrører min deltagelse i møder i en periode, hvor jeg ikke var minister.

- Jeg finder derfor af principielle grunde ikke anledning til at besvare de to spørgsmål, siger han i det skriftlige svar.

Det ærgrer spørgsmålsstilleren, Pelle Dragsted.

- Af det, der er fremlagt, fremgår det, at der er en klar relation mellem en pengeoverførsel til LøkkeFonden fra en a-kasse og Løkkes deltagelse i et arrangement hos den selvsamme a-kasse.

- Det ville have været rimeligt, at statsministeren forholdt sig til det, siger Dragsted.

Og uanset at Løkke var oppositionsleder og ikke statsminister på det tidspunkt, mener han, at Løkke burde møde op til samråd.

- Jeg synes, at man som minister har et ansvar for at stille op, når der er en sag, som handler om, hvorvidt danskerne har lige muligheder for at gøre sig gældende over for det politiske niveau, siger Dragsted.

Det var den nu afskedigede direktør for Akademikernes A-Kasse, Michael Valentin, der over for Ekstra Bladet i begyndelsen af december fortalte, at man brugte donationen til LøkkeFonden som en måde at få den daværende oppositionsleder i tale.

Siden er Berlingske kommet i besiddelse af en e-mail fra LøkkeFonden, hvor donationen og Løkkes senere besøg er omtalt i sammenhæng.