Se anklagerne i politisk skandalesag

Det er alvorlige anklager, som i weekenden fik medlemmerne af Liberal Alliances Ungdom til at vælte nu afgående formand, Carl Andersen.

Det fremgår af et notat, som Ekstra Bladet kan afsløre indholdet af. Notatet blev fremlagt for LAU's medlemmer på ungdomspartiets landsmøde i weekenden.

Beretningerne kommer fra syv ganske unge kvinder, som har haft nærkontakt med mænd i toppen af LAU's organisation.

Kvindernes fortællinger er indsamlet og anonymiseret af tidligere LAU-formand Rasmus Brygger, der på landsmødet krævede, at ungdomspartiets ledelse trak sig.

Indholdet af notatet tegner et grumt billede af en organisation, hvor unge mænd har forulempet, set ned på, chikaneret, bedøvet og sågar voldtaget helt unge kvindelige partifæller.

Mændene har afkrævet kvinderne tavshed, befamlet dem og forlangt seksuelle billeder via sociale medier.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at sagerne nu efterforskes. Hvorvidt der er blevet foretaget anholdelser eller rejst sigtelser, vil politiet ikke oplyse.

Ingen af kvinderne gik til politiet, da overgrebene fandt sted, af frygt for mændene og deres anseelse i partiet.

Kvælertag

Herunder tre konkrete beretninger fra notatet:

En kvinde fortæller om en episode, da hun var 16 år. Han var 18.

Hun fortæller, at hun skulle overnatte hos manden efter et partiarrangement, 'så jeg ikke skulle tage hele vejen hjem sent om aftenen'.

'Da vi kom hjem, satte han sig oven på mig, efter vi havde ligget lidt samt snakket om lidt forskelligt. Han gav mig kvælertag to gange, efter at vi havde snakket, hvor jeg ikke kunne trække vejret, og begyndte efterfølgende at røre min krop.'

Bevidstløs på toilettet

En kvinde fortæller, at hun som 15-årig blev udsat for et seksuelt overgreb på et toilet i 2015 af et 16-årigt mandligt medlem.

'... jeg var besvimet på et toilet til et LAU-arrangement. Jeg husker egentlig ikke at have drukket en masse, men jeg ender i hvert fald bevidstløs på toilettet, hvor han forgriber sig på mig.'

'Han har senere indrømmet overgrebet over for en bekendt, som vi begge har i LAU.'

'Jeg har gået til psykologisk behandling i halvandet år efter hændelsen og lider den dag i dag af angst og PTSD'.

God advokat

En kvinde fortæller, at hun i en alder af 17 år vågnede op smurt ind i sit eget bræk på en 21-årigs værelse. Hun kunne intet huske.

Forud er gået en aften, hvor hun er havnet på et toilet med den unge mand. Hun kan hverken huske, hvad der sker før eller efter.

'Jeg knalder hovedet ned i stengulvet, i en pøl af mit eget bræk. Min veninde løber hurtigt efter hjælp og kommer tilbage. Gerningsmanden bevæger sig forbi og siger noget i stil med: 'Jeg har en god advokat, så I skal ikke tænke på noget'.

Ked af det

Information skriver i dag mandag, at forretningsudvalget i LAU allerede i sommer diskuterede, hvad man skulle gøre ved en række af overgrebene.

Deltager ved det møde i juni var også den nyvalgte formand, Signe Bøgevald Hansen. Hun erkender, at ungdomspartiet har håndteret sagerne elendigt.

- Helt overordnet har vi ikke håndteret det godt nok. Det er jeg ked af, og det er mig meget magtpåliggende, at vi nu får gjort det rigtige fremadrettet, siger hun.

Partiet ledelse forsøgte i første omgang at påstå, at de kun kendte til en enkelt sag om seksuelt overgreb, men referatet fra mødet i forretningsudvalget i juni påviser en anden virkelighed.

Over for Information afviser den afgående formand, Carl Andersen, at udtale sig yderligere:

- Jeg er derudover dybt skuffet over folk, der lækker mødereferater, som ikke giver nogen mening uden for kontekst og for dem, der ikke har været til stede. Så derfor ønsker jeg faktisk ikke at snakke mere med dig, siger han til avisen.

Tidligere formand for LAU Rasmus Brygger. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix