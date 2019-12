Se billederne: Svindel-sigtets hus gennem vild forvandling

Den 62-årige mand, der er sigtet for bestikkelse gennem sit job i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, har fået udført adskillige tilbygninger på sit hus

En 62-årig mand ansat ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået lavet omfattende forbedringer af sit hus siden 2007, hvor den sigtede købte huset.

Det viser luffotos af den sigtedes ejendom, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Huset har i den 62-åriges ejertid gennemgået store udvendige forandringer næsten årligt. Den 62-årige er ifølge sin advokat sigtet for bestikkelse efter straffelovens §144.

Det er uvist, præcis hvornår den pågældende blev ansat i styrelsen, men en aktindsigt viser, at han har deltaget i kurser i regi af styrelsen helt tilbage til 2008. Hans arbejde har bestået i at hyre håndværkere til vedligehold af Forsvarets ejendomme.

940.000 kr.

Der eksisterer ikke brugbare luftfotos fra samtlige år siden 2007, hvor han ifølge Tinglysningen købte huset for 920.000 kroner. Men Ekstra Bladet er i besiddelse af luftfotos for årene: 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019.

Af dem fremgår det blandt andet, at der mellem 2007 og 2011 rives en gammel tilbygning til huset ned, og der bygges en ny. Fra 2011-2014 opføres endnu en tilbygning, ligesom huset får nyt tag og en terrasse.

I foråret 2015 sættes der så gang i en ny tilbygning på højre side af huset, mens terrassen udvides. Mellem 2015-2016 bliver den sidste tilbygning og terrassen gjort færdig, mens der i husets tag etableres to store ovenlysvinduer.

Til salg for 1,8 mio.

Fra 2016 til 2019 omhandler de ydre ændringer en udbygning af husets mange terrasser i flere niveauer. Den 62-årige tjente i november måned 36.719 kroner før skat, viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået.

Se billederne af huset nedenfor.



Se husets vilde forvandling her 1 af 8 Luftfoto fra 2007. Foto: DHI Gras 2 af 8 Luftfoto fra 2011. Mellem 2007 og 2011 rives en gammel tilbygning til huset ned, og der bygges en ny. Foto: DHI Gras 3 af 8 Luftfoto fra 2014. Fra 2011-2014 opføres endnu en tilbygning. Huset får også nyt tag og en terrasse. Foto: DHI Gras 4 af 8 Luftfoto fra 2015. I foråret 2015 startes en tilbygning på højre side af huset, mens terrassen udvides. Foto: DHI Gras 5 af 8 Luftfoto fra 2016. Mellem 2015-2016 bliver den sidste tilbygning og terrassen gjort færdig. Samtidig indsættes i husets tag to store ovenlysvinduer. Foto: DHI Gras 6 af 8 Luftfoto fra 2017. Fra Fra 2016 til 2019 er de synlige ændringer en udbygning af husets terrasse. Foto: DHI Gras 7 af 8 Luftfoto fra 2018. Fra 2016 til 2019 omhandler de synlige ændringer huset terrasser, der bygges i flere niveauer. Foto: DHI Gras 8 af 8 Luftfoto fra 2019. Fra 2016 til 2019 omhandler de synlige ændringer huset terrasser, der bygges i flere niveauer. Foto: DHI Gras

Efter de mange forbedringer satte den sigtede i sommer ejendommen til salg for 1,8 millioner kroner. Den nåede dog aldrig at blive solgt.

Han tog nemlig ejendommen af markedet 6. december - samme dag, som Statsrevisorerne holdt pressemøde om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

'Totalrenoveret'

I mæglerannoncen blev huset blandt andet fremhævet som 'totalrenoveret'.

'Utraditionel, totalrenoveret og spændende villa med unikke arkitekttegnede detaljer. Ejendommen har nyere tag, vvs, el, vægge, lofter, zinkinddækning, efterisoleret mv.,' lød det.

Det har tidligere været fremme, at den sigtede i sin samhandel med elfirmaet Søndergaard El via sit arbejde i Ejendomsstyrelsen opbyggede et tilgodehavende hos firmaet, som han blandt andet brugte på køkkener, vin og dyre PH-lamper. Hvor varerne endte er uvist.

Lav gæld

Af Tinglysningen fremgår det, at den sigtede ved købet af huset i 2007 optog et realkreditlån på 670.000 kroner.

Tre år senere lånte den 62-årige 420.000 kroner, men herudover er der ikke stiftet gæld i huset. Hvor meget eventuel restgæld, der måtte være i ejendommen, er uvist.

Den sigtede har ikke ønsket at medvirke i et interview.