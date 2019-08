Se billedet: Sygemeldt borgmester i arbejdstøjet på kro

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen har siden april været sygemeldt til 87.237,17 kroner om måneden plus pension efter en sag om voldtægt ved en privatfest i hendes lejlighed, hvor også borgmesteren ifølge politiet blev befamlet.

Ninna Hedeager Olsen ses her ifærd med arbejdet på Thunø Kro. Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af billedet fra en kilde, der ikke ønsker sit navn i avisen. Privatfoto

Trods sygemeldingen fra Rådhuset har den røde borgmester serveret øl og mad på en kro på Tunø. Det viser billedmateriale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Samtidig har Ekstra Bladet været i forbindelse med flere kilder, som fortæller, at de har set Ninna Hedeager Olsen stå bag baren samt haft opgaver i forbindelse med servering på kroen fra slut juni frem til august.

Kroforpagter Christina Skjønnemand, der er en god veninde til borgmester, bekræfter over for Ekstra Bladet, at Ninna Hedeager bl.a. har serveret fadøl.

Hvis borgmesteren fra Enhedslisten ikke i form af sit embede havde været hævet over den normale arbejders spilleregler, havde virkeligheden set gevaldigt anderledes ud.

Som almindelig medarbejder i kommunen ville Ninna Hedeager Olsen allerede ved anden fraværsdag kunne afkræves en lægeerklæring. Hvis Ninnas arbejdsgiver, kommunen, ikke havde lægeerklæringen i hånden inden tidsfristen, ville hun samtidig kunne trækkes i sygedagpenge.

En medarbejder på kroen bekræfter, at borgmesteren har hjulpet med at servere øl. Foto: Morten Rode

Men som borgmester har Ninna Hedeager Olsen ingen pligt til at oplyse, hvorfor hun har sygemeldt sig, hvilket hun har benyttet sig af. Det har Økonomiforvaltningen i Københavns Borgerrepræsentation tidligere oplyst Ekstra Bladet.

Lukkede kort

Tidligere har Enhedslisten Københavns meldt ud, at de med glæde fremlægger dokumentation for sygdomsforløbet, hvis det bliver krævet af dem.

Som situationen er nu, er borgerrepræsentationen dog ikke kommet med et sådan krav,

Ifølge anklageskriftet i den kommende voldtægtssag, holdt Ninna Hedeager Olsen 1. april en fest i sin lejlighed.

Her lå hun i en seng med fire andre mennesker, hvor hun vågnede ved at blive rørt på sine bryster og hofte af et nu tidligere medlem af Enhedslisten.

Udover at have blufærdighedskrænket borgmesteren er det tidligere medlem tiltalt for at have voldtaget en anden gæst til festen. Sagen er berammet til at vare en dag og starte 28. august. Han nægter sig skyldig.

Syg borgmester serverede øl

Christina Skjønemann, der er med til at drive Thunø Kro, bekræfter, at Ninna Hedeager Olsen har befundet sig på kroen under sin sygemelding.

- Det er der, jeg bor, så ja - dele af sommeren. Men jeg har ikke mere at sige.

- Og hun har samtidig arbejdet på kroen?

- Det har hun ikke, nej.

- hvorfor har vi et billede af hende, hvor hun står i arbejdstøj som serveringspersonale?

- Som jeg bliver ved med at sige, så er hun min veninde, og ja hun har været her, og det er det.

- Du nægter, at hun har arbejdet?

- Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at hun har været herovre.

- Har hun arbejdet uden løn?

- Hun har hjulpet mig med at servere en fadøl, hvis jeg har spurgt hende fra tid til anden.

- Har hun boet på kroen samtidig?

- Delvist, ja. Det er også der, jeg bor. Hun har været her som en af mine bedste veninder.

- Kan du oplyse i hvilken periode?

- Nej. Jeg har ikke mere at sige, siger Christina Skjønemann.

Kritik fra kolleger: - Det er sgu noget rod

Der er ikke megen slinger i valsen hos København Kommunes Borgerrepræsentations medlemmer, når det gælder Ninna Hedeager Olsens arbejde under hendes sygemelding.

Gruppeformand og medlem af teknik- og miljøudvalget Mette Annalie Rasmussen (R) mener, at Enhedslistens pibe skal få en anden lyd.

- Det er sgu noget rod, og det skal de have styr på i Enhedslisten. Der skal ryddes op i den butik, både for deres egen og vores andres skyld. I Radikale Venstre vil vi gerne tale politik.

- Det bør være de samme regler, der gælder, som for en hvilken som helst anden almindelig dansker, siger gruppeformanden.

Ninna Hedeager Olsen har meddelt, at hun kommer tilbage på arbejde dagen efter retssagen. Foto: Andreas Beck/Ritzau Scanpix

Vil kræve dokumentation

Socialdemokratiets Jonas Bjørn mener, at sagen nu har vokset sig for stor.

- Vi skal have klarhed. Derfor vil jeg bede borgerrepræsentationens sekretariat, om de synes, at der er baggrund for, at der skal indhentes dokumentation for sygemeldingen, siger han.

Også de konservatives gruppeformand og medlem af teknik- og miljøudvalget, Jakob Næsager, reagerer skarpt på oplysningerne om Ninna Hedeagers arbejde under sygemeldingen.

- Det er stærkt påfaldende. Det er hos overborgmesteren, Ninna Hedeager har meldt sig syg, må det være overborgmesteren, der skal redegøre for det juridiske i den her sag, siger han.

EL afviser arbejde: 'Gav en hånd med'

Enhedslisten København fortæller til Ekstra Bladet, at Ninna Hedeager Olsen ikke har ønsket at kommentere sagen om sommer-jobbet på Thunø Kro.

De skriver i en redegørelse til deres partimedlemmer:

'Ninna har meddelt, at hun ikke har arbejdet, men har boet hos sin gode veninde Christina for at slappe af og komme væk fra København. Ninna har ikke haft forpligtende arbejde på kroen, eller gjort en indsats, man på nogen måde ville give løn for. Hun har været på kroen og øen for at slappe af og har blandt andet været en uge i ølejr med Ditte Marie Thejsen der sidder i Odder byråd for Enhedslisten (...) De dage, hun har haft overskud til det og haft behov for at få tanker om overgreb og retssag lidt på afstand, har hun fået lov til at give en hånd med i det praktiske. Det er i høj grad det, der har givet hende ro, kræfter og mod på at vende tilbage. Det har altså ikke forsinket hendes tilbagevenden men nærmere hjulpet hende hurtigere tilbage.'