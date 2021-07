Se dokumenterne: Afsløret i nyt bolighykleri

Boligordfører afviste, at økonomisk trængte beboere kunne fremleje deres lejligheder i hendes andelsforening. Efterfølgende brød hun selv reglerne ved at fremleje sin egen lejlighed - og skjulte det

Socialdemokratiets boligordfører, Tanja Larsson, udmærker sig ved at have dobbeltstandarder i sagen om sin skandaleombruste andelslejlighed.

Hendes parti fremhæver sig selv som nogle, der går ind for 'byer med plads til alle.' Alligevel har Ekstra Bladet afsløret, at hun - lodret i strid med reglerne - har beholdt sin lejlighed i København, selvom hun har været fraflyttet i knap fem år.

Dermed har en af de 700, der står på den lange venteliste i Tanja Larssons andelsforening, kunnet kigge i vejviseren efter at få fingrene i lejligheden.

Men en gang hykleri kommer sjældent alene. Det kan man erfare, hvis man tager et kig på, hvad Tanja Larsson tidligere har ment om fremleje i andelsforeningen.



Foreningen Skoleholdergården i København har ca. 390 andelsboliger. Foto: Jonas Olufson

Gunstig situation

I perioden, hvor Tanja Larsson har været fraflyttet sin lejlighed, har hun selv nydt godt af at fremleje boligen. Det fremgår af CPR-registret, og det har hovedpersonen desuden selv bekræftet.

Dermed har hun fået dækket udgifterne ved at have en ekstra bolig i København, mens hun selv har haft adresse på hjemstavnen ved Faxe, hvor hun desuden er valgt til Folketinget.

Samtidig er lejlighedens værdi steget med mere end 150.000 kroner i de år, hun har været fraflyttet.

En gunstig økonomisk situation for Larsson - hvilket står i skærende kontrast til virkeligheden for mange af boligejerne i andelsforeningen, da finanskrisen rasede.

Umuligt at sælge

På daværende tidspunkt sad Tanja Larsson i foreningens bestyrelse. Dermed stod hun bl.a. bag den beretning, som blev præsenteret ved andelsboligforeningens generalforsamling i 2009.

'Det har vist sig næsten umuligt at sælge sit hus, ejerlejlighed eller andelsbolig, og har man været heldig, er salget næsten altid foregået med et større eller mindre afslag i prisen,' lød det indledningsvis i bestyrelsens beretning.

I denne økonomisk trængte situation var flere beboere i andelsforeningen kommet med en forespørgsel til bestyrelsen, hvor Tanja Larsson sad med ved bordet:

'Der har været flere henvendelser til bestyrelsen om at fremleje andelen, indtil en eventuel køber viste sig.'

Kold skulder

Men disse henvendelser fik en kold skulder fra Larsson og co.:

'Dette finder bestyrelsen er den dårlig løsning, da det ikke løser problemerne, men skaber nye,' lød det i beretningen.



I bestyrelsens beretning under finanskrisen giver Tanja Larsson og co de trængte andelshavere, der gerne vil fremleje deres bolig, en kold skulder.

Men trods den blanke afvisning valgte Tanja Larsson senere hen selv at fremleje sin lejlighed og samtidig høste en stor værdistigning.

Vel at mærke har Tanja Larsson holdt det skjult ved ikke engang at søge bestyrelsens godkendelse til fremlejen, har den nuværende formand bekræftet over for Ekstra Bladet.



Tanja Larssons underskrift bevidner, at hun sad i bestyrelsen, da den afviste, at de trængte boligejere kunne fremleje deres lejligheder.

Bolighykleri så det batter

Socialdemokratiet og boligordfører Tanja Larsson har løbende givet udtryk for en ganske anden holdning til den adgang, der skal være for danskere med almindelige indkomster til de trængte boligmarkeder i storbyen, end hvad hun selv har praktiseret ved at holde på sin lejlighed.

'Danskere med almindelige indkomster skal også have mulighed for at bo i vores storbyer!' skriver Tanja Larsson på Facebook kort efter sin indtræden som boligordfører - efterfulgt af en emoji af en pengepose og en socialdemokratisk rose.

'I Socialdemokratiet mener vi, at det styrker sammenhængskraften, når vi bor sammen på tværs af sociale, økonomiske og etniske parametre. Og ikke adskilt fra hinanden. Derfor skal vi bekæmpe den skæve bolig- og beboersammensætning i danske storbyer,' lyder det fra boligordføreren, der altså selv har adresse hos sine forældre i Faxe Ladeplads, mens hun har holdt andre fra at komme ind på det attraktive andelsmarked i København.

Almindelige lønmodtagere

Socialdemokratiet, der er blandt gudfædrene bag andelsboligbevægelsens 110-årige historie i Danmark, er da også krystalklare i deres ambition om, at andelslejligheder er til at for at hjælpe flere med almindelige indkomster ind på de trængte boligmarkeder i storbyerne.

'Andelsboligen skal sikre et varieret boligmarked og et billigere alternativ til ejerboligen i byerne. Andelsboligen er derfor tænkt som en boligform for almindelige lønmodtagere og førstegangskøbere,' skriver Socialdemokratiet i deres boligplan 'Byer med plads til alle'.

Her fremgår det også:

’Socialdemokratiet vil bevare andelsboligen som et billigt alternativ til ejerboligen. Vi vil sikre, at andelsboligen er til at betale for almindelige lønmodtagere og er derfor parate til at stramme loven yderligere, hvis det bliver nødvendigt.’

Tanja Larsson. Pr-foto

Beklager - og sat til salg

Der er ikke noget at komme efter. Tanja Larsson har handlet lodret i strid med reglerne i sin andelsboligforening ved at have beholdt sin lejlighed på femte år og samtidig fremleje den.

Vedtægterne slår utvetydigt fast, at man ikke må være fraflyttet lejligheden i længere end to år ad gangen, mens man fremlejer den. Endda er det kun i særlige tilfælde, at lejlighederne overhovedet må fremlejes.

Det fremgår således klokkeklart, at hvert medlem af andelsboligforeningen er 'forpligtet til at bruge' sin bolig, og at bestyrelsens tilladelse til udlejning 'kun gives (...) Når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode på maksimalt 2 år'.

Ikke i orden

Oven på Ekstra Bladets afsløring af boligordførerens boligfusk valgte Tanja Larsson i første omgang at beklage:

'Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet til nogle andre, som bor der i for lang tid. Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne, så jeg fremover overholder andelsboligforeningens vedtægter.'

Efterfølgende oplyste Tanja Larsson, at hun har sat lejligheden i det københavnske Nordvestkvarter til salg.

Ikke orden i sagerne

Senest har Ekstra Bladet forsøgt at få Tanja Larsson til at svare på, hvorfor hun valgte at fremleje sin lejlighed – endda i strid med reglerne – når hun tidligere som bestyrelsesmedlem har afvist denne model?

Til dette svarer boligordfører blot i en skriftlig kommentar:

'Jeg beklager, at jeg ikke har haft orden i sagerne. Jeg har sat andelsboligen til salg via andelsboligforeningen med henblik på snarest muligt at få den solgt.'