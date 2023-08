Ellemann har lagt en plan for et skånsomt liv i topolitik uden møde-maraton og med god tid derhjemme. En umulig mission, påpeger kendere af de faktiske forhold

Kun i Ekstra Bladet

Venstre-formand og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har kickstartet sit politiske comeback ved at fortælle om de leveregler, der skal gøre det tåleligt for ham igen at indtræde i regeringstoppen og den travle hverdag på Christiansborg og omegn.

Ellemann har med egne ord genvundet lysten og vil nu forsøge at leve et mere helstøbt liv.