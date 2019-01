Se faktura: Ven i nød fik 250.000 kr. af pamper-direktør

Den nu fyrede direktør i Akademikernes A-kasse, Michael Valentin, fik overført 250.000 kroner uden modydelse til en højskole med blodrøde tal på bundlinjen, hvor hans 'elskede ven' - som han kalder ham - var formand.

Det viser faktura, mails, regnskaber og fortrolige notater i skandalesagen om Akademikernes A-kasse, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Michael Valentin er vennernes mand, og over en årrække har hans venner i vinklubben fået ordre i a-kassen for mindst 2,6 millioner kroner. Men også druk- og tennisvennen René Bach, som er formand for Johan Borups Højskole i København, nød godt af en rundhåndet Valentin med a-kassens penge.

Højskolen havde i 2015 et katastrofalt år rent økonomisk. Der var et bragende underskud på 2,5 millioner kroner, hvilket barberede egenkapitalen ned fra 3,4 millioner til 899.000 kroner.

Valentin tog initiativ

Samme år fik Michael Valentin en idé om et samarbejde mellem a-kassen og højskolen ifølge forstanderen på Borups Højskole, Bjørn Bredal.

- Den allerførste, som jeg talte med om aftalen med a-kassen, var Michael Valentin, og det var ham, som var initiativtager, siger forstander Bjørn Bredal.

Michael Valentin var altså 'initiativtager', og en formiddag i efteråret 2015 holdt a-kasse-direktøren et møde med højskolens formand, René Bach, og forstander Bjørn Bredal.

Et brev til Michael Valentin fra Bjørn Bredal 14. september 2015 fortæller om et 'inspirerende' møde med håb om samarbejde. 'Mange modeller' var i spil, men forstanderen foreslog en aftale:

'Akademikernes A-kasse støtter Borups Højskole med et årligt beløb på kr. 250.000. Aftalen kan løbe i et, to eller tre år', skrev forstander Bjørn Bredal.

Her ses første del af et brev til Michael Valentin fra Bjørn Bredal 14. september 2015.

Med den kvarte million blev a-kassens medlemmer 'en del af skolens miljø', fik fortrinsret til at bruge skolens lokaler 'ti gange om året' og en 'diskret' oplysning om a-kassens støtte til højskolen, foreslog forstanderen.

Derudover 'befrugter' skolen og a-kassen hinanden med idéer, lød det i brevet, som dog slog fast, at 'alt kan justeres'.

Faktura på lokaleleje

Og alt kunne angiveligt justeres. Det mest håndfaste, som efterfølgende går igen i kommunikationen om samarbejdet, er beløbet på 250.000 fra a-kassen til højskolen.

For eksempel da Michael Valentin en uge efter mødet med højskolen sender en mail til ledelsen i Akademikernes A-kasse. Her foreslog direktøren, at ledelsen drøftede idéer til samarbejdet med højskolen.

'Det kunne være et medarbejderseminar 'på højskole for en dag', to timers oplæg sammen med forskellige interessante mennesker, som vi inviterer medlemmerne til...', skrev Michael Valentin til ledelsen 21. september 2015.

Mail fra Michael Valentin til ledelsen i a-kassen om formålet med støtten til højskolen.

Der var igen møde mellem a-kassen og højskolen 2. februar 2016, hvor der blev givet 'håndslag' på en aftale og overførsel af 250.000 kroner ifølge en mail fra forstander Bjørn Bredal.

Det endte med en faktura fra Johan Borups Højskole på 250.000 til a-kassen for 'Leje af lokaler, samlet for 2016' dateret 5. februar 2016. Pengene blev taget fra a-kassens konto for (hvervning og sponsorater) betalt 19. februar, viser et internt, fortroligt notat fra Akademikernes A-kasse.

Her ses fakturaen på de 250.000 kr. som senere viste sig at gå til absolut ingenting.

Den kvarte million blev bogført med beskrivelsen 'lokaleleje til div. events fra puljemidler'.

Fik intet for pengene

Akademikernes A-kasses medlemmer og ansatte har dog intet fået for pengene. Hverken i 2016 eller i 2017.

- Der er ikke blevet holdt et arrangement, men vi har fået de 250.000 kroner, som vi har indtægtsført, siger Bjørn Bredal.

A-kassen havde booket lokaler flere gange i løbet af 2016, oplyser Johan Borups Højskole, men alt endte med at løbe ud i sandet.

Beløbet har dog sat tydelige spor i højskolens regnskab, hvor lokaleposten pludselig skød i vejret. Med a-kasse-aftalen i 2016 blev indtægter fra lokaleleje mere end fordoblet til 673.480 kroner, viser regnskabet tilgængeligt på Undervisningsministeriets regnskabsportal.

Pengene fra a-kassen faldt på et tørt sted, eftersom højskolen havde et stort underskud i 2015. Med støtten fra a-kassen endte højskolen med et underskud på knap 200.000 kroner i 2016.

I 2017 gik indtjeningen fra lokaleleje igen ned og lå på 387.450 kroner.

Ven blandede druk og støtte sammen

Højskolen mener dog, at de fik lov til at arbejde for pengene, selvom der ikke var nogen arrangementer.

- Vi brugte meget energi på aftalen, salen var hele tiden blokeret, så vi ikke kunne bruge den, og samtidig talte vi hele tiden med nye mennesker, fortæller Bjørn Bredal.

På trods af den megen energi og mange mennesker så foreslog formanden for højskolens bestyrelse, René Bach, alligevel at fortsætte aftalen, da 2016 gik på hæld.

I en mail til vennen Michael Valentin havde højskole-formanden flere kasketter på, da han skrev om mad, druk og en ny aftale.

'1) hvornår skal vi spise en madpakke? 2) Eller hilse på Ole Jastrau. Og det kedelige spørgsmål. Jeg tager lige Borup Højskole kasketten på. Var du/I egentlig tilfredse med jeres samarbejde? Og, kunne man forestille sig, at I gjorde det igen næste år?', skrev René Bach 7. november

En hilsen til Ole Jastrau refererer angiveligt til Tom Kristensens roman 'Hærværk', hvor hovedpersonen Ole Jastrau beslutter sig for at drikke sig ihjel.

Michael Valentin svarede sin 'ven' 20. november.

'Mht Borup har vi simpelthen ikke rykket på noget, da vi i egen organisation ikke haft ressourcer og derfor heller ikke kan videreføre aftalen i 2017', skrev Michael Valentin.

Mail-udveksling mellem Michael Valentin og René Bach om, hvorvidt støtten skulle fortsætte.

Højskole-formand: Skolen fattes penge

Formanden for Borups Højskole, René Bach, kan ikke forestille sig, at der var tale om en vennetjeneste fra Michael Valentins side, da skolen fik 250.000 kroner.

- Det tror jeg faktisk ikke, at det var. Sådan er det gerne med netværk. Michael og jeg har en gammel kollegial relation, og så er det klart, at når jeg sidder som formand, så spørger jeg rundt i mit netværk, hvem der kan hjælpe, og hvem der er interesseret, siger René Bach.

Formanden for højskolen erkender dog, at pengene fra Michael Valentin faldt på et tørt sted.

- En skole som vores fattes jo penge. Vi skal kigge under alle de sten, vi kan. Uanset hvor naivt det måtte lyde, så er det simpelthen ikke en vennetjeneste fra ham til mig. Det kan jeg slet ikke forestille mig, forklarer han.

Valentin kom i bestyrelsen

Samarbejdet mellem de to venner blev dog videreført i 2017. Michael Valentin indtrådte som bestyrelsesmedlem for Borups Højskole 30. oktober 2017, oplyser højskolen.

Det skete efter en proces, hvor formand René Bach fandt potentielle kandidater, som han præsenterede for bestyrelsen.

Michael Valentin ønsker ikke at uddybe forholdene omkring den kvarte million kroner, og han har svært ved at forklare, hvorfor arrangementerne på højskolen aldrig blev til noget.

- Der blev rykket flere gange om, hvornår det blev til noget, men det ramte ind i en periode, hvor vi blev bedt af de faglige organisationer om at stikke piben lidt ind, har han tidligere udtalt.

Da Michael Valentin blev fyret lavede a-kassens revisor et ’krydstjek af faktura’ hos højskolen 25. september.

'Dårlig forvaltning'

Dermed fik a-kassen vished for en kvart million kroner til tomme lokaler. Det betegner den daværende formand for a-kassen, Allan Luplau, som ’uhensigtsmæssig forudbetaling’ og ikke regelbrud.

'Forholdet måtte dermed mest karakteriseres som dårlig forvaltning/håndtering, som jo også kan være galt nok', skriver Allan Luplau.

’Der var imidlertid ikke grundlag for at konkludere, at der var tale et ulovligt forhold eller en betaling i klar strid med vedtægten’, skriver Allan Luplau, som ikke ønsker at stille op til interview.