Se klippet: Dansk prisvinder angriber Mette F.

Forfatter Jonas Eika har mødt stor kritik, efter han tirsdag kaldte Socialdemokratiets udlændingepolitik for racistisk. Se klippet her

Efter at have modtaget Nordisk Råds Litteraturpris 2019 tirsdag aften trådte den danske forfatter Jonas Eika op på scenen i Konserthuset i Stockholm for at sige tak. Dog ikke til alle - langt fra.

Talen udnyttede den 28-årige forfatter nemlig til at udtrykke sin utilfredshed med den danske regering og statsminister Mette Frederiksens politik.

Se også: Prisvinder sender racisme-anklager mod Mette F. i takketale

- Jeg taler til den danske statsminister.

- Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre, lød det blandt andet i Jonas Eikas tale.

Se hele Jonas Eikas tale her. Video: SVT / Ritzau Scanpix

Pinligt

Mette Frederiksen selv har efterfølgende afvist at 'gå ind i en polemik med en prisvinder ved en i øvrigt festlig og rigtig god aften'.

Mette F. efter skarp kritik: - Jeg er helt uenig

Mette Frederiksen kommenterer nu den kritik, hun modtog fra Jonas Eika. Video: Ritzau

Heller ikke partifælle og indfødsrets-, udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund har noget til overs for udfaldet, som han kalder 'pinligt'.

'Han ønsker at ramme Mette F., men opnår alene at devaluere begrebet og håne millioner af mennesker, der har været udsat for racisme', skriver han på Twitter.

S-ordfører om racisme-kritik: Prisvinder er en forfatterklovn