Se kortet: Hele familien Løkke har samme udlejer

Det har sine fordele at hedde Løkke til efternavn.

Som Ekstra Bladet onsdag afslører, kunne Lars Løkke Rasmussen i 2012 flytte ind på 175 nyistandsatte kvadratmeter i Nyhavn for blot 10.000 om måneden.

Men resten af familien nyder bestemt også godt af fine stuer i indre by. Og hele familieforetagendet har til huse hos samme udlejer, der gav Løkke absolut gunstig behandling i 2012: Nemlig Jeudan.

Lars og Sólrun Løkke Rasmussens søn Bergur rykkede således forrige år ind i en lejlighed på en af Københavns dyreste adresser.

Udlejeren af den 73 kvm store lejlighed på Bredgade i centrum af hovedstaden er også i dette tilfælde ejendomsselskabet Jeudan.

Det bekræftede Bergur Løkke Rasmussen over for Ekstra Bladet, da sagen kom frem i 2019. Desuden forklarede han dengang, at søsteren, Lisa, også havde adresse hos ham. Kun den yngste søn, Simun, har adresse uden for Jeudans portefølje.

Bergur Løkke Rasmussen ville dog ikke fortælle, hvad det kostede ham at bo på den eftertragtede adresse i indre by.

Bergur Løkke Rasmussen.

Blot et stenkast fra børnenes adresse ligger Lars Løkkes og Sólruns lejlighed.

Deler adresse

Desuden deler Lars Løkkes fond, LøkkeFonden, adresse med Jeudans hovedsæde. Begge foretagender har kontorer på Bredgade 30 - få minutters gang fra familien Løkkes to andre bopæle. Det er Jeudan, der ejer de pågældende lokaler.

LøkkeFondens bestyrelsesformand er Sólrun Løkke Rasmussen, mens både Bergur og hans kæreste har arbejdet for fonden.

Jeudan har desuden status som officiel samarbejdspartner hos LøkkeFonden.

Fik prestigepost

Der kan desuden trækkes tråde mellem Jeudan og Lars Løkkes politiske virke.

Næstformanden hos Jeudan hedder Claus Gregersen, som Løkke-regeringen i februar 2018 udpegede til formand for Vækstfonden. En prestigepost, som alene indbringer 320.000 kroner om året.

Claus Gregersen.

Formelt blev Claus Gregersen udpeget af daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Men Erhvervsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at det var regeringens ansættelsesudvalg, som besluttede, at Claus Gregersen skulle have posten. I spidsen for ansættelsesudvalget sad daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Sponsor

Samme Claus Gregersen er adm. direktør for selskabet Chr. Augustinus Fabrikker, der ejer 40,5 pct. af aktierne i Jeudan.

Chr. Augustinus Fabrikker har stået bag donationer på over 20.000 kroner til Venstre i samtlige valgår siden 2001.