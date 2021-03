Se lejekontrakten: Løkke fik luksuslejlighed til spotpris

Lars Løkke Rasmussen fik både luksus, kanaludsigt og en husleje til absolut spotpris, da han skulle ind på det dyre og brutale boligmarked i København i 2012.

For den nette sum af 10.000 kr. om måneden fik den daværende oppositionsleder 175 liebhaver-kvadratmeter (ifølge BBR hele 192 kvadratmeter) fordelt på seks værelser i en nyistandsat lejlighed med udsigt over Nyhavn.

Kom helt ind i Løkkes Nyhavns-luksus

Det fremgår af den underskrevne huslejekontrakt, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og som de fleste lejere kun kan drømme om, ifølge Lejernes Landsorganisation, LLO.

- Det er en uhyggelig lav leje, siger Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden.

- Hvis vores andre medlemmer havde den husleje, kunne vi godt lukke LLO og sige, at nu havde vi vundet det hele, fortæller LLO-direktøren.

Det fremgår af lejekontrakten, at huslejen er 10.000 kroner om måneden + varme. Privatfoto

Halv pris til Løkke

Det er Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed, Jeudan, som lejer ud til den tidligere statsminister. Og toppolitikeren fik et knaldgodt tilbud i 2012.

Lars Løkke Rasmussen betalte blot 685 kroner pr. kvadratmeter om året.

Det er langt under de normale priser for Jeudans andre lejeboliger, viser koncernens årsrapport fra 2012.

'Det nuværende lejeniveau på 1.200-1.600 kr. pr. m2 forventes stabilt til svagt stigende,' står der i årsrapporten. Til sammenligning boede familien Løkke samtidig til 685 kroner årligt pr. kvadratmeter.

'Ekstraordinært'

Halv pris til Lars Løkke Rasmussen vækker undren hos LLO-direktøren, der sidder i Huslejenævnet i København og er vant til at se på lejepriser for tusindvis af lejemål.

- Jeudan er en professionel virksomhed, der ved, hvordan man tjener gode penge på lejemål. At de vælger at sætte en så lav husleje, er ekstraordinært. Lad mig sige det sådan, fortæller Claus Højte.

Claus Højte, direktør i Lejernes Landsorganisation Hovedstaden. Foto: Jan Unger

- Hvis det er en pæn bygning og pæne forbedringer, så vil huslejen blive godkendt til omkring 1600 pr. kvadratmeter pr. år. Det vil sige: Resten er rabat, vurderer LLO-direktøren, der tager udgangspunkt i, at Løkkes lejlighed var nyistandsat ved indflytningen.

Det var da også en noget anden pris, da Jeudan slog en lejlighed op i samme ejendom i Nyhavn i 2020.

Nabo betaler 24.500 kr.

Lars Løkke Rasmussens nabo har ikke samme pragtudsigt og 18 kvadratmeter mindre. Til gengæld betaler han 24.500 kr. om måneden.

Lars Løkke Rasmussen fik sammen med den billige husleje et loft/kælderrum samt stillet køleskab, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler og emhætte til rådighed.

Modsat skulle han ikke betale tre måneders forudbetalt husleje, som mange er tvunget til i København.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften, at han fik en 'god aftale' med Jeudan, da han flyttede ind i 2012, men siger, at han i dag betaler 'i omegnen af det dobbelte'.

- Det er fuldstændig rigtigt. Det var en meget god husleje, vi kom ind til. Den var desværre også midlertidig.

Der er dog ikke noget i lejekontrakten, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, der indikerer, at hverken huslejen eller aftalen er midlertidig.

Benægter vennepris

Jeudans direktør, Per Hallgren, mener ikke, at der er tale om vennepris til Lars Løkke Rasmussen. Her er han fotograferet i 2006. Foto: Mie Schärfe

Trods lejekontraktens lukrative husleje afviser Jeudans direktør, Per Hallgren, at Lars Løkke bor i den mondæne lejlighed til vennepris.

- I den lejekontrakt, som jeg sidder med, står, at lejen er 10.000 kroner om måneden og et aconto-varmebidrag på 1200 kroner. Det er en, der hedder Janne Holbøll-Bagge, som har skrevet under?

- Det var en medarbejder, vi havde dengang. Det kan jeg godt genkende, bekræfter Per Hallgren.

- Jeg kan sige så meget, at det betaler han ikke i dag, fortsætter han.

- Men allerede dengang var det vel en vennepris?

- Nej, det var det ikke.

- I har (sidste år) udlejet en mindre og mindre attraktiv lejlighed i samme opgang. Den stod til 24.000 kroner om måneden?

- Der skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler for boligleje.

- Men bare det at få fat i sådan en lejlighed til 10.000 kroner er meget svært?

- Men han betaler ikke 10.000 kroner i dag.

- Hvad betaler han så?

- Det kan jeg ikke fortælle dig. Uanset om det er Lars Løkke eller en anden kunde.

- Kan du forstå, at det er interessant, når tunge erhvervsfolk i Jeudans ejerkreds skaffer sådan en lejlighed til den borgerlige oppositionsleder?

- Jeg kan godt forstå, hvorfor Lars Løkke en gang i mellem er genstand for interesse. Men på det konkrete punkt kan jeg ikke kommentere det.

Løkkes bolig er ikke omfattet af reglerne for fri markedsleje. Men ifølge afgørelser i huslejenævnet og de konkrete regler for lejeniveauet i boliger som netop Løkkes, kunne huslejen ved kontraktens underskrift i 2012 have ligget intervallet på 16.000-20.000 kroner om måneden. Hvorfor det ikke var udgangspunktet for Lars Løkkes lejekontrakt, vil Per Hallgren ikke oplyse.