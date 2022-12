Se listen: Her er Danmarks nye ministre

Dan Jørgensen (S) er blevet udnævnt til minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik - eller CNN-minister, som det er kommet Ekstra Bladets reporter for øre, at posten allerede bliver kaldt

Det er lykkedes for SVM-regeringen at trække spændingen og holde listen over Danmarks nye ministre godt skjult for pressen, men nu er spændingen endelig blevet udløst.

Således bliver Jakob Ellemann-Jensen vicestatsminister og forsvarsminister, mens Lars Løkke Rasmussen bliver udenrigsminister i stedet for Jeppe Kofod.

Morten Bødskov, som Ellemann snupper forsvarsministerposten fra, bliver erhvervsminister.

Kun en tredjedel kvinder

Socialdemokratiet får 11 ministerposter, Venstre får syv og Moderaterne får fem.

Dermed er der lagt op til den største regering målt på antal ministre siden S-R-SF-regeringen i 2011, der også havde 23 ministre.

Til gengæld er blot lidt over en tredjedel af ministrene kvinder, nemlig i alt otte ud af 23. Det svarer til en kønsfordeling på 34,7 procent kvinder og 65,3 procent mænd.

Der er hentet to ministre uden for Folketinget; begge af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, der har haft den mest uerfarne folketingsgruppe at rekruttere fra. Der er tale om Christina Egelund, som var politisk ordfører for Liberal Alliance frem til 2019.

Derudover er tidligere direktør i Dansk Energi Lars Aagaard blevet klima-, energi- og forsyningsminister. Til gengæld har Løkke både udpeget Jakob Engel-Schmidt og Mette Kierkgaard, der også er næstformand, fra folketingsgruppen.

Opdateres ...