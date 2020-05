Se reglerne: Sådan genåbner restauranter og caféer

Retningslinjerne for, hvordan restauranter, caféer og barer kan genåbne på mandag, er nu klar. Disse indeholder følgende elementer, oplyser Erhvervsministeriet:

Der skal være to kvadratmeter til hver kunde. Hvis kunderne 'i al væsentlighed' står op, fordobles kravet.

Derudover må stederne ikke holde åbent længere end til kl. 24.

Der må ikke serveres for selskaber større end ti personer, og der skal holdes mindst en meters afstand til selskabet ved siden af.

Det understreges dog, at personer, der spiser sammen, godt må sidde ved samme bord med almindelig afstand.

Ifølge retningslinjerne bør de enkelte selskaber desuden 'kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis'.

Diskoteker og natklubber må stadig ikke genåbne. Barer og restauranter må derfor ikke indrettes eller gennemføre aktiviteter, der får den til at minde om natklubber eller diskoteker

Retningslinjerne er lavet i samarbejde med branchen og sundhedsmyndighederne.

Mette F. klar til at udvide anden fase

Lod vente på sig

Genåbningen af restauranter og caféer er den del af genåbningens fase to, som blev forhandlet på plads mellem partilederne på Christiansborg i torsdags.

Siden er der blevet arbejdet på at få strikket de specifikke retningslinjer for genåbningen sammen. På det seneste har brancheorganisationen Horesta efterlyst, at retningslinjerne kom på plads, så restauranter og barer har mulighed for at nå at indrette sig på dem inden mandag.

Nu ligger de altså klar.