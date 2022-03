Se sms: Sletter syge-løgn

Den radikale Karen Melchior sletter en sms til partiets landsformand, hvor hun oplyser kun at have stemt en 'håndfuld' gange under sygemelding, selvom hun har stemt 229 gange

De radikales ene medlem af Europa-Parlamentet, Karen Melchior, har fyret en syge-løgn af over for partiets ledelse.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af et nu slettet opslag på Twitter af selvsamme Karen Melchior.

Den omstridte radikale EU-politiker har skrevet til partiets landsformand, Mikkel Irminger Sarbo, at hun kun har stemt en 'håndfuld' gange i Europa-Parlamentet under sin sygemelding.

Det skyldes, at Karen Melchiors stemme i Europa-Parlamentet med 705 medlemmer 'kunne være afgørende', forklarede hun landsformanden.

Håndfuld er 229

Men både mængden af afstemninger under sygemeldingen og vigtigheden af den radikales politikers deltagelse er dog løgn.

Karen Melchior har nemlig stemt hele 229 gange under sin sygemelding ifølge mediet votewatch.eu.

Stemte med 99 procent

Samtidig har den radikale stemme på ingen måde været afgørende i de mange afstemninger.

Karen Melchior stemte for eksempel for paragraf 1 i en resolution mod den russiske invasion af Ukraine 1. marts. Det samme gjorde 99 procent af Europa-Parlamentet.

Den radikale politiker stemte omvendt imod paragraf 5 stykke 5 i samme resolution sammen med 25 procent af Europa-Parlamentet. Altså ingen tæt afstemning.

17. februar stemte Karen Melchior og 99 procent af Europa-Parlamentet for beskyttelse af arbejdere mod kræftfremkaldende stoffer. Igen ikke en afgørende radikal stemme.

Samme tendens - imod Karen Melchiors besked til landsformanden - går igen 16. februar. Her stemte den radikale politiker sammen med 69 procent af parlamentet for implementeringen af en sikkerhedspolitisk rapport.

Du kan se alle Karen Melchiors afstemninger under hendes sygdom her.

'Hvis vigtigt'

Det står i skærende kontrast til korrespondancen med den radikale landsformand, som Karen Melchior lagde på Twitter og slettede igen.

'Jeg har oplyst over for Lars og Helle, at jeg ville stemme til plenaren, der hvor min stemme kunne være afgørende. Derfor har jeg stemt til plenaren på en håndfuld afstemninger.'

Det fremgår ikke af nedenstående billede, at beskeden er sendt fra Karen Melchior til Radikale Venstres landsformand. Det er dog tilfældet ifølge flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med.

Ekstra Bladet registrerede også ved selvsyn, at modtageren af Karen Melchiors besked var Mikkel Irminger Sarbo, da det var muligt at se det fulde billede af korrespondancen på politikerens opslag.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Karen Melchior, som ikke er vendt tilbage på flere henvendelser.

Ekstra Bladet har også kontaktet landsformand Mikkel Irminger Sarbo. Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Her er Karen Melchiors opslag på Twitter 2. marts, før hun slettede billedet af korrespondancen med den radikale landsformand.

Her er Karen Melchiors opslag på Twitter 2. marts, efter hun slettede billedet af korrespondancen med den radikale landsformand.

Blæste på ledelse

Ekstra Bladet kunne tidligere afsløre, at Karen Melchior 1. marts stemte under sin sygemelding, selvom den radikale ledelse forinden havde understreget, at hun burde lade være.

Landsformand i Radikale Venstre Mikkel Irminger Sarbo løftede pegefingeren i februar, da Karen Melchior stemte hundredvis af gange, selvom om hun var sygemeldt.

'Det undrer mig meget. Karen er sygemeldt og bør derfor ikke stemme,' skrev Mikkel Irminger Sarbo i en sms til Ekstra Bladet.

Det samme gjorde kredsformand i København Søs Haugaard. Efter Karen Melchior har valgt at blæse på den radikale ledelse, har Søs Haugaard gentaget anbefalingen om ikke at stemme.

'Karen er jo ikke forpligtet til at følge mine råd, men jeg har gentaget mit råd til hende om at lade være med at arbejde og koncentrere sig om at blive rask,' skriver Søs Haugaard til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøgte - uden held - at få svar fra Karen Melchior på, hvorfor hun stemmer i Europa-Parlamentet, mens hun er sygemeldt

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid'.

'Derfor bremser jeg op nu. Derfor bliver jeg nu sygemeldt for og får hjælp til at komme på fode igen,' skrev Karen Melchior.

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet var ulideligt grundet bl.a. Melchiors hidsige udfald.

