Se tallene: Så sent kom nedlukningen

Sov Danmark i timen?

Regeringen og sundhedsmyndighederne har i hvert fald været markant langsommere til at lukke ned end flere af vores EU-kolleger, der har valgt lockdown-skridtet i efterårets andenbølge af covid-19-smitte.

Ekstra Bladet har gennemgået fælles regional sundhedsdata fra det europæiske smitteagentur ECDC for Region Hovedstaden i Danmark og seks andre europæiske hovedstadsregioner, der er blevet lukket ned under andenbølgen.

Gennemgangen viser, at smitteniveauet i ugen op til nedlukningen ligger markant højere i Københavns-området, end det gjorde, da eksempelvis Tyskland og Storbritannien valgte at lukke deres hovedstæder ned.

Da Storbritanniens premierminister Boris Johnson lukkede kraftigt ned for samfundet 31. oktober med restaurantlukninger og et delvist udgangsforbud til følge, lå tallet i London for smittede på 292 pr. 100.000 borgere over en 14-dages periode. I Tyskland lukkede kansler Merkel bl.a. Berlin ned d. 28. oktober. Her lå incidensen for smitte på 290 pr. 100.000 borgere.

Incidensen for Region Hovedstaden lå i samme uge på et nogenlunde tilsvarende, men alligevel højere niveau med 321 smittede pr. 100.000 borgere.

I de sydeuropæiske lande Italien, Grækenland og Portugal var incidensen, da de tæt befolkede hovedstadsregioner kom under fornyet på lockdown, endnu lavere. Eksempelvis lå den i Grækenland på langt under 200.

Langt højere smitte

Alligevel valgte de danske sundhedsmyndigheder ikke at lukke ned for København før efter uge 49. På det tidspunkt var incidensen i Hovedstaden på hele 465 pr. 100.000 borgere.

Forklaring: Grafen viser, hvordan en række andre europæiske lande lukkede ned ved et langt lavere smittetal i deres tæt befolkede hovestader end Danmark. Ugen, hvor der blev lukket ned i de pågældende lande, er angivet med rødt. For sammenligningens skyld er ugerne (43 og 44), hvor de udenlandske nedlukninger trådte i kraft, angivet med rød omkreds i København.

Trods den store forskel på niveauet ved regeringens nedlukning af hovedstaden i denne uge fik sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fremstillet som, at regeringen var ude i god tid, da han for 10 dage siden, 1. december, kunne annoncere nye corona-tiltag i 17 hovedstadskommuner, som dog endnu ikke var en egentlig lockdown.

Her kaldte han smitteudviklingen i Hovedstadsområdet på dette tidspunkt for 'bekymrende'.

- Vi skal have brudt de usynlige smittekæder, der hærger hovedstaden og de omkringliggende områder.

- Tiltagene kommer på baggrund af en anbefaling af indsatsgruppen – herunder sundhedsmyndighederne, forklarede sundhedsministeren.

På den baggrund ville der bl.a. komme øget fokus på testindsatsen, ligesom butikslivet blev pålagt at have færre kunder pr. kvadratmeter, og gågader og butiksstrøg blev anbefalet ensrettet. Trods alvoren hos sundhedsministeren forblev de hårdere restriktioner dog stadig i skuffen.

Kovending

Men knap nåede de nye tiltag at træde i kraft, før det gik op for myndighederne, at det slet ikke var nok. Onsdag d. 9. december – efter at smittetallene bare var fortsat med at stige - stod den således på delvis nedlukning i 38 kommuner, bl.a. hele hovedstadsområdet.

Selvom man nu havde taget den store restriktions-hammer frem, viste det sig dog hurtigt, at den ikke var tilstrækkelig. Derfor tonede Heunicke torsdag frem på endnu et pressemøde og forklarede, at den delvise nedlukning ville blive udvidet til yderligere 31 kommuner.

- Vi forventer, at smitten vil stige de kommende dage, og det er begrundelsen for, at vi er nødt til at udvide de restriktioner, der i går trådte i kraft i 38 kommuner, forklarede han.

Region Midtjylland (Aarhus kommune er allerede lukket ned): Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Nordjylland: Aalborg Kommune Region Syddanmark (Odense Kommune er allerede lukket ned): Middelbart Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Region Sjælland: Guldborgsund Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Odsherred Kommune Ringsted Kommune Sorø Kommune Stevns Kommune (Køge Kommune, Vordingborg Kommune, Greve Kommune, Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Faxe Kommune, Solrød Kommune, Slagelse Kommune er allerede lukket ned)