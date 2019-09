Seier forventer Pind-præcisering

Rigmanden Lars Seier mener, at Søren Pind har skrevet usandheder om millionstøtte til et nyt parti i sin bog

Erhvervsmanden Lars Seier Christensen har svært ved at genkende den pindske virkelighed.

Derfor kræver han en præcisering i Søren Pinds nye bog, når det kommer til fem millioner kroner, som rigmanden var villig til at give til et nyt liberalt parti.

'Jeg er en flink mand, så jeg vil gå ud fra, at Pind præciserer sin udtalelse før jeg er tvunget til at gøre det,' skriver Lars Seier i en sms til Ekstra Bladet.

Baggrunden er Søren Pinds opsigtsvækkende påstand i bogen om, at Lars Seier gav ham en blankocheck til privatforbrug i forbindelse med opstarten af et nyt parti i midten af 00'erne.

'Vi måtte forstå, at der ikke ville mangle økonomiske midler, heller ikke privat, hvis det var problemet. På et tidspunkt fik jeg, nærmest som en transferkontrakt, tilbudt 5 millioner kroner, som jeg kunne anvende efter forgodtbefindende,' skriver Søren Pind i bogen 'Frie Ord', der udkommer onsdag.

Søren Pind har dog ikke umiddelbart tænkt sig at komme med en præcisering. Søren Pind skriver i en skriftlig kommentar, hvor Ekstra Bladet ikke har haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål:

’Min eneste kommentar er, at jeg synes folk skal læse bogen, så kan de selv danne sig et indtryk. Den handler om meget andet. Og ligger i boghandlerne fra på onsdag.’

Lars Seier har ikke yderligere kommentarer.