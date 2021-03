Seks nye tilfælde med P1

Der er fundet seks nye tilfælde af den såkaldte brasilianske coronavariant P1.

I forvejen var der tre kendte tilfælde af varianten i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på Twitter lørdag eftermiddag.

Sundhedsministeren skriver også, smittekilden er ukendt.

Magnus Heunicke oplyser på Twitter, at der er fundet yderligere seks tilfælde af den brasilianske coronavariant. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nye smittekæder

Af tweetet fremgår det også, at der er gang i to nye smittekæder med varianten, som ikke kan kobles til eksisterende smittekæder, ligesom at de heller ikke kan kobles til rejser til udlandet. Det betyder, at man ikke ved, hvor de seks personer er blevet smittet henne.

Myndighederne holder øje med den brasilianske coronavariant, da man frygter, at den ikke giver samme immunitet over for corona som andre varianter af coronavirus gør.

Derudover mener myndighederne også, at P1-varianten også er mere smitsom end den oprindelige coronavirus.

Sundhedsministeren skriver i sit tweet, at der er igangsat smitteopsporing samt isolation af de seks smittede.