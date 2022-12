Selfieministeren er færdig

Astrid Krag er færdig som social- og ældreminister. Under sin ministerperiode er hun især blevet kendt for sine mange selfies - det blev til over 600 styk

I 3,5 år har socialdemokraten Astrid Krag været socialminister, men hun har også gjort sig bemærket for noget helt andet, nemlig sin uofficielle titel som Danmarks selfieminister.

Hun har som få mestret at poste billeder af sit ansigt til enhver tænkelig lejlighed på sociale medier. Hun har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at det er en god måde at se hinanden i øjnene på.

- Når man lægger et opslag op, så kommer der en selfie med, for det virker meget godt, ligesom vi kigger på hinanden, når vi snakker. At man også kan have lidt øjenkontakt med dem, der læser med, lød det fra Astrid Krag under valgkampen.

Og 'lidt øjenkontakt' er efterhånden en slem underdrivelse.

En uofficiel optælling foretaget af Ekstra Bladet viser, at Astrid Krag har postet 184 selfies på Facebook alene det seneste år. Og så er det blevet til intet mindre end 620 selfies, siden hun satte sig i ministerstolen 27. juni 2019.

Astrid Krag går ind for genbrug, når det kommer til bekymrede selfies. Denne er blevet brugt ved flere lejligheder. Foto: Astrid Krag Til dette billede fulgte en efterlysning af Inger Støjberg, der ikke kunne deltage i en debat hos Ældre Sagen, fordi hun var på besøg hos minkavlerne. Foto: Astrid Krag 'En værdig ældrepleje sikres ikke ved privatisering eller besparelser,' lød overskriften til denne selfie. Foto: Astrid Krag Til dette billede fulgte en sædvanlig svada mod blå blok. Foto: Astrid Krag Endnu en selfie, endnu en kritik af Inger Støjberg. Foto: Astrid Krag Flere af Astrid Krags opslag indeholder en opfordring om at læse med, 'selvom det er lidt langt.' Foto: Astrid Krag

Men nu er hun blevet vraget af Mette Frederiksen og har torsdag overdraget Social- og Ældreministeriet til Pernille-Rosenkrantz-Theil (S) og Mette Kierkgaard (M), der bliver henholdsvis social- og boligminister og ældreminister.

Ved overdragelsen i ministeriet sagde Krag endda til den uprøvede Kierkgaard, at de to ikke kender hinanden 'udover at vi har taget en selfie sammen på tagterassen'.

Det var en tydeligt berørt Astrid Krag, der forlod sit ministerium, ikke mindst da hun som afskedsgave fik en sovepose. Det gjorde hun som symbol på, at en sovepose for alle mennesker burde være noget, der signalerer ferie og ikke hjemløshed, lød det fra Rosenkrantz-Theil til Krag, der fik våde øjne.

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Astrid Krag efter overdragelsen, men det afviste hun høfligt og hastede ud.

Astrid Krag får en sovepose som afskedsgave af Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Tariq Mikkel Khan