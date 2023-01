’Selv Anker var bange for hende’

Ritt Bjerregaard kunne være hård at slå sig på.

Hun kunne også være det mest hjælpsomme og forstående.

Hun frygtede aldrig et politisk opgør hverken i sit eget parti eller med modstanderne. Hun var frygtløs og stædig. Helt derud, hvor det kostede.

Hun kunne nedgøre sin modstandere og kritikere i en bisætning: ’Læser aldrig, hvad han skriver eller hører hans taler. Han er verdens kedeligste mand’, sagde hun om en del. Pænt mange partifæller.

Ritt stillede meget store krav til sine medarbejdere, kolleger og til dels venner. Hun var et ordensmenneske, der hadede roderi. Med sin sirlige skrift noterede hun alt ned ved møder. Det kunne give andre politikere dårlige nerver.

Annonce:

Ritt kunne virke skarp og arrogant, men var i virkeligheden et sødt og humørfyldt menneske. Men ikke sentimental. Hun var ikke meget til smalltalk. Alle samtaler selv ved bordet var gældende skydning. Der skulle være en mening med det. Substans. Hun ville selv følge med og blive klogere lige til det sidste.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ritt Bjerregaard kunne virke skarp og arrogant, men var i virkeligheden et sødt og humørfyldt menneske, skriver Hans Engell i sin nekrolog. Foto: Jonathan Damslund

Klagede aldrig

Da kræften ramte hende for syv-otte år siden gik hun straks i gang med behandlinger, men klagede aldrig. Sygdommen må have fyldt utrolig meget, det påvirkede bare ikke omgangen med os andre. Ritt var Ritt og ville helst snakke politik og mennesker.

Hun er nok den kvindelige politiker, som har haft størst og længst indflydelse i dansk politik siden krigen. Både den direkte indflydelse som folketingsmedlem, minister, formand for statsrevisorerne, gruppeformand, EU-kommissær og overborgmester. Men hertil kommer den indirekte indflydelse på sit parti, skiftende ledelser og de mange netværk, som Ritt enten var en del af eller ledede.

Ritt Bjerregaard havde magt og hun var en af de få, som hverken var bange for eller lagde skjul på, at politisk magt kunne og skulle være et mål i sig selv. Magten skulle bruges og det var ikke et fyord.

Annonce:

Hun havde intet til overs for politiske tudeprinsesser og- prinser. ’Politik er en hård branche, og hvis du ikke kan tåle mosten, så find noget andet’, var hendes recept.

Stjerne i Socialdemokratiet

Jeg kendte Ritt siden 1970erne, da hun var en stjerne i Socialdemokratiet, men også evigt besværlig for skiftende ledelser og andre partier. Med sin store kaffeklub begavet med politikere med visioner, holdninger og kampkraft som Helle Degn, Karl Hjortnæs, Svend Jacobsen, Inge Fischer Møller og andre kunne hun skabe rav i et gammelt parti, der ikke var vant til et ungdomsoprør på det niveau.

Krag fik modspil i EF-politikken. Klubben var nejsigere. Han tog det efter Ritts beskrivelse meget pænt. Anker var til gengæld mere genstridig og sur. Der kunne skrives bøger om Ritts forhold til Anker. På den ene side beundrede hun hans sejhed. Hans flid. Hans blik for god kunst og gode bøger. Nøjagtig som hende selv ikke noget, der bare var kommet med modermælken. De havde selv skullet kæmpe sig op.

Annonce:

Men som årene gik mistede hun respekten for Anker, hans ledelsesstil, hans elendige måde at lede møder og konferencer på, han mistede grebet og overblikket og først og fremmest evnen til at vinde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anker Jørgensen præsenterer ny regeringen hos dronningen. Ritt er med på holdet. Foto: Erik Petersen

Dreamteam

Nyt måtte til og Ritt og Svend Auken lignende dansk politiks dreamteam. De passede bare så godt sammen. Auken som den kreative, begavede, rodede partileder, der kunne rable programmer og kronikker af sig, en gudsbenådet taler. Men med stort behov for den organisatorisk stærke Ritt, der havde styr på papirerne, styr på politikken, styr på gruppen og partiets strategi.

’ Det, Svend mener er…’, sluttede Ritt deres pressemøder med. Ikke for at drille eller være ond. Men fordi Svend havde en særlig evne til at tale sig væk fra hovedemnet. Ritt var bange for, journalisterne slet ikke havde fanget hovedbudskabet, fordi formanden med den rodede hårbunke og skjorten uden på bukserne snakkede sig selv helt i skoven. Så måtte hun konkludere.

Annonce:

Ritt var hverken blødsøden eller specielt følsom. Den berømte tåre, da hun blev fyret som undervisningsminister, var mest på grund af lyset fra pressefotograferne. Ritt kendte ikke til offentlige tårer. Hun kunne slå fra sig og beklagede sig ikke. Tog nederlagene med styrke. Uden at glemme, hvad de hed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Auken og Ritt. Foto: Per Nielsen

Sans for kvalitet

Loyalitet var for hende det afgørende. Uanset, om det var partifæller, venner eller familie. Svigtede man loyaliteten, var det ude i sneen. Ritt var den første til at støtte og kæmpe for kvindelige socialdemokratiske kandidater, men kunne også skære dem ned, hvis hun ikke syntes, de var gode nok eller de svigtede hende. Helle Thorning-Schmidt som bedste eksempel.

Ritts sans for kvalitet prægede både hendes valg af tøj, møbler, bøger kunst, teater, mad, rejser og oplevelser. Som noget af det allersidste i livet kunne hun anskaffe et kunstværk af en dygtig, ung kunstmaler. Hun pløjede sig gennem aviserne og var selv flittig bidragsyder. Gik i TV, havde en mening om det hele og ville gerne orienteres om alt. Et politisk dyr hele vejen.

Annonce:

Da Margaret Thatcher fejrede 10 år som britisk regeringschef havde DR TV inviteret Ritt og mig – vi var gruppeformænd for S og K - til London for gennem en række møder og indslag at debattere, hvordan Jernladyen havde ændret Storbritannien. Fantastisk oplevelse.

Første aften med stor middag på en af Londons bedste steder. Ritt skulle vælge mad og vin. Den medrejsende journalistvært fra DR var noget bekymret over prisen på herlighederne. Men som Ritt sagde: ’ Du kan bare give mig skylden i DRs bogholderi. Mit renommé´ er på det punkt for længst ødelagt’.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ritt til åbningen af Folketinget. Flankeret af to tidligere S-kolleger Ritt Bjerregaard og Jytte Anderse. Foto: Jens Dresling

Samlede mennesker

Ritt havde mange ideer selv, men hendes store styrke var også at samle mennesker omkring sig, som kunne give hende inspiration. Hun sugede til sig, da hun skulle have ideer til de 5.000 boliger til 5.000 kr. Sugede til sig, da hun gik i krig med svineproducenterne og landbrugets miljøsvineri. Kunne provokere og udfordre. Frygtløs.

Annonce:

I Folketinget var Ritt én, alle forholdt sig til. Jeg havde ofte indtryk af, at Anker var lidt bange for hende. Det havde han god grund til, for da øksen faldt, havde Ritt gjort en vigtig del af forarbejdet. Hun havde ingen tålmodighed overfor inkompetence og embedsfejl. Men indimellem større forståelse for egne fejl og mangler. Ritt var jo en, alle havde en mening om. Som Auken sagde: ’Ritt formår at gøre enhver sag til en folkeafstemning for og imod hende selv’.

Hjælpsom

Bag hårdknuden og det altid perfekte look var Ritt Bjerregaard også et varmt og humoristiske menneske. Meget hjælpsom overfor mange. Sine venners bedste ven.

Ægteskabet med historikeren Søren Mørch en forunderlig rejse af to mennesker, der både gav hinanden meget store frihedsgrader i deres samliv, men samtidig havde en nærhed, hvor Sørens mening betød utrolig meget for Ritt. Han var hendes væsentligste inspirator og kritiker. Kunne virkelig sige hende imod, og hun lyttede, sgu.

Annonce:

Sammen havde de arrangeret gravsted på Vestre Kirkegård, som har stået klar i fem år. Ritt fik som kommissær et antal æbletræer af den norske landbrugsminister med en æblesort, som nordmændene havde døbt ’ Ritt Bjerregaard’. De smykker nu graven og kan spises som minde over den store æbledyrker Ritt Bjerregaard. Ritt fortalte selv, æblet er fuldt af styrke, saft og kraft.