Selv de mest trofaste undsiger Løkke: Undergraver eftermæle

De reddede ham som formand i 2014, og de forsøgte at redde ham i 2019. For blot at nævne et par af de gang, de har holdt hånden over - og under - deres forhenværende partileder.

Men nu går den ikke længere.

Venstre-politikerne Lars Christian Lilleholt og Troels Lund Poulsen lægger nu afstand til Lars Løkke Rasmussen på Facebook.

Se også: Løkke om partiledere: Corona-dværge

Svært at give slip

- Som de fleste ved, har vi støttet Lars Løkke Rasmussen gennem hans tid som formand og statsminister for Venstre. En tid, vi kigger tilbage på med stolthed.

- Derfor er det også en særlig trist dag for os begge og Venstre i dag, skriver Lilleholt på vegne af sig selv og Lund Poulsen.

- Vi er kede af at se, at en tidligere formand og statsminister har så svært ved at give slip, og at han nu er i gang med at undergrave det eftermæle, som fortjener at være større med alt det, han har gjort for Danmark og Venstre.

Lars Christian Lilleholt og Troels Lund Poulsen har flere gange kæmpet for Lars Løkkes overlevelse som formand for Venstre. Nu har han ikke længere deres fulde opbakning. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix.

Søndag har Venstre-politikere nærmest stået i kø for at tage afstand fra Lars Løkke, hans nye erindringsbog 'De fleste og det meste', og hans politiske udmeldinger, der går stik i mod den nye formand Jakob Ellemann-Jensens strategi.

Ny bog: Løkke og Ellemann på hård kollisionskurs

Se også: Reagerer på Løkke-bog: Jeg er trist og ked af det

Se også: Ellemann: - Jeg gik ind i politik på grund af Lars

Se også: Løkke i ny bog: Tilbudt penge for at gå

Se også: Venstre giver bitter Løkke kold skulder