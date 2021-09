Selvom 'alle skal arbejde': Minister freder eget eftervederlag

Alle voksne skal tage det arbejde, der er, siger regeringen. Men den er ingen planer om at droppe politikernes eget eftervederlag, der giver ret til to års løn, selvom de intet laver

Regeringen vil indføre det, den selv kalder en 'ny arbejdslogik'.

Den går ud på, at 'alle voksne mennesker' skal arbejde alt det, de kan. Også selvom det ikke nødvendigvis er sjovt - eller 'lystbetonet, som statsminister Mette Frederiksen formulerer det.

Men regeringen har ingen konkrete planer om at afskaffe politikernes eget eftervederlag, der er den suverænt mest guldrandede arbejdsløsheds-ordning i landet.

De har nemlig ret til to års løn, hvis de bliver vraget af vælgerne og ryger ud af Folketinget. De skal ikke aktiveres eller på anden måde stå til regnskab for deres eventuelle lediggang.

Rimelig debat

Ekstra Bladet har spurgt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvorfor regeringen - som led i den nye arbejdslogik - ikke går ind for at afskaffe eftervederlaget til dem selv.

Det skete på et pressemøde onsdag. Desværre gav svaret ikke rigtig mening:

- Hvis alle voksne mennesker kan og skal arbejde, hvorfor afskaffer I så ikke jeres eftervederlag?

- Jamen, alt det der er også en rimelig debat, som der har været debat om i lang tid. En af årsagerne til, at vi gerne vil forhøje dagpengene for dem, der mister sit arbejde, er for at give en øget tryghed, som vi politikere har i rigelige mængder.

- Jeg forstår ikke svaret…?

Herefter gav Peter Hummelgaard spørgeretten videre til en anden journalist.

Andre skal rense skraldespande

Som led i at alle voksne mennesker skal arbejde alt hvad, de kan, vil regeringen oprette såkaldte nytte-forløb til arbejdsløse, der blandt andet går ud på at 'vedligeholde skraldespande'.

Hvis de ikke udfører denne eller andre nytteaktiviteter, skal de skæres i deres ydelse. Folketings-politikernes eftervederlag kan der ikke røres ved. Med mindre de vælger at tage et job, så bliver de modregnet i ydelsen.

