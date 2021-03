Selvtest kan åbne for at sende flere elever tilbage i skole

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbner for, at der kan lukkes flere elever tilbage i skolerne, hvis de blandt andet begynder at teste sig selv for corona.

Det gør hun i et opslag på Facebook torsdag aften.

Tidligere på dagen har hun været i Israel for at holde møde med statslederne fra Israel og Østrig. Mødets primære emne var produktion af coronavacciner.

- Jeg tager også hjem med inspiration fra Østrig, der har åbnet skolerne blandt andet ved, at børnene tester sig selv. Kan vi gøre det i Danmark - og dermed få flere børn tilbage - vil det virkelig være godt.

- Det taler vi videre om i den kommende tid, hvor jeg glæder mig til at fortsætte drøftelserne med Folketingets partier, skriver Mette Frederiksen i sit opslag.

Den østrigske model med selvtest i skolen er noget, danske skoleelever misunder. Det siger Esther Vyff, formand for foreningen Danske Skoleelever til TV2.

- Langt, langt de fleste grundskolelever tager gerne fire test om ugen, hvis det er det, der skal til for at komme tilbage i skolen. De savner det, siger hun.

Mandag i denne uge indledte statsministeren forhandlinger med resten af Folketingets partier om næste del af genåbningen af landet.

De sidste partier står til at blive indkaldt til forhandlinger 12. marts. Det vil sige fredag i næste uge.

Den næste dato for mulig yderligere genåbning er 15. marts.

Under den foreløbige genåbning har nogle folkeskoleelever og elever fra ungdoms- og voksenuddannelser kunnet vende tilbage, fordi smittetallene med coronavirus er lave i deres landsdel.

Undtagelsen gælder indtil videre på Bornholm og i Vestjylland og Nordjylland.

For elever på ungdoms- og voksenuddannelserne er der indført krav om test. Det er der ikke for elever i folkeskolen. Her opfordres eleverne blot til to test om ugen.

Det er kommunernes opgave at stille med testpersonale på skolerne.

0.-.4 klasser i hele landet kom tilbage i skole 8. februar, men de er ikke omfattet af opfordringen om at blive testet to gange om ugen. Den er nemlig kun gældende for børn over 12 år.