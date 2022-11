Senatet i USA stemmer ja til beskyttelse af homoægteskaber

Senatet i USA stemte natten til onsdag dansk tid for en lov, der skal beskytte ægteskaber indgået mellem to personer af samme køn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lovforslaget skal nu godkendes i Repræsentanternes Hus, inden også præsident Joe Biden skal give sin godkendelse.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times, er der med Senatets afstemning natten til onsdag tale om en 'milepæl' i amerikansk lovgivning.

Loven vil beskytte føderal anerkendelse af ægteskaber indgået mellem to personer af samme køn. Ifølge loven skal den føderale regering anerkende ægteskaber, hvis de er indgået lovligt i den stat, hvor de to personer er blevet gift.

Lovforslaget vil dog ikke blokere for, at delstater kan forbyde ægteskaber mellem personer af samme køn, hvis højesteret tillader dem at gøre dette.

Lovforslaget skal forhindre, at den amerikanske højesteret eventuelt kan rulle retten til ægteskaber indgået mellem to personer af samme køn tilbage. Den rettighed blev vedtaget i 2015.

Efter en omstridt højesteretskendelse om retten til abort - eller mangel på samme - i juni i år, er der i USA frygt for, at retten til ægteskab mellem personer af samme køn også kan være i fare.

Steny Hoyer, et højtstående demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus oplyser ifølge Reuters, at Kongressens andet kammer forventes at behandle loven næste uge.

Dermed er der stadigvæk mulighed for, at loven kan blive til virkelighed, mens Demokraterne endnu har kontrol over både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Fra januar har Republikanerne flertallet i Repræsentanternes Hus. Det blev afgjort ved midtvejsvalget tidligere på måneden. Demokraterne får flertal i Senatet.