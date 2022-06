Senatorer er enige om lovforslag om at begrænse skydevåben

Et flertal af senatorer har ved en proceduremæssig afstemning givet deres støtte til, at et lovforslag om en stramning af våbenlovgivningen i USA kan gå videre til en afstemning i Senatet.

Det står klart natten til onsdag dansk tid.

Den indledende afstemning fandt sted, efter at forhandlere i det amerikanske Senat tirsdag lokal tid præsenterede et lovforslag, der har til formål at begrænse brugen af skydevåben i USA.

Det er ventet, at Senatet vil stemme om det 80 sider lange lovforslag, Safer Communities (Tryggere Lokalsamfund, red.), inden weekenden, hvor senatorerne går på to ugers ferie.

Lovforslaget omfatter skrappere baggrundstjek af personer under 21 år, der ønsker at købe skydevåben. Der er også tiltag imod at købe et våben via en mellemmand.

Desuden er der føderal støtte til, at de enkelte delstater kan indføre love, der forhindrer personer i at købe våben, hvis de vurderes at være til fare for sig selv eller andre.

Forslaget indeholder også støtte til øget sikkerhed på skoler og en indsats for forbedring af den mentale sundhed.

- Denne tværpolitiske våbenlovgivning er fremskridt og vil redde liv. Selv om den ikke omfatter alt, som vi havde ønsket, så er der et presserende behov for den, udtaler flertalslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer, i en erklæring.

Også den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell, udtrykker sin støtte til lovforslaget.

Han beskriver det som et forslag 'baseret på sund fornuft'.

Lovforslaget kommer som en reaktion på den seneste tids dødelige masseskyderier i USA.

Det er John Cornyn fra Texas, den republikanske senator Thom Tillis og de to demokratiske senatorer Chris Murphy og Kyrsten Sinema, som har stået i spidsen for de tværpolitiske forhandlinger.

- Jeg er overbevist om, at vi i denne uge vil vedtage et lovforslag, som vil vise sig at være den mest betydningsfulde lovgivning mod skydevåben, som Kongressen har vedtaget i 30 år. Dette er et gennembrud. Og hvad endnu vigtigere er, så er det et tværpolitisk gennembrud, siger Chris Murphy.

Den tværpolitiske forhandlingsgruppe har arbejdet på at nå frem til en aftale om at begrænse brugen af skydevåben, siden en bevæbnet mand skød og dræbte 19 børn og to lærere på en skole i Uvalde i Texas den 24. maj.

Det skete, mindre end to uger efter at et masseskyderi i Buffalo i New York efterlod ti mennesker døde.

National Rifle Association (NRA), som er USA's største lobbyistorganisation på våbenområdet, skriver i en pressemeddelelse, at den er imod lovforslaget i Senatet.

- Lovgivningen kan misbruges til at begrænse lovlige våbenkøb, forbryde sig mod lovlydige amerikaneres rettigheder og finansiere politikeres våbenkontrol med føderale midler, skriver NRA.

Organisationen foreslår, at man i stedet forbedrer sikkerheden på skoler og giver bedre adgang til behandling for psykiske lidelser.