Sender aben videre: Nægter at svare om Syrien-børn

Mette Frederiksen (S) vil ikke ind i en diskussion om børnene i Syrien.

Statsministeren peger nu pilen direkte mod Jeppe Kofod efter Ekstra Bladets afsløringer i sagen om de danske børn i syriske lejre.

- De spørgsmål, der må være til det her, må I rette til udenrigsministeren, lød det torsdag fra Mette Frederiksen.

Det skete, da hun blev spurgt ind til Ekstra Bladets afsløringer om, at IS udsmugler børn fra lejrene og giver dem militær træning med henblik på terrorangreb i deres hjemland.

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste sidste år orienterede S-regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Senest kunne Ekstra Bladet samtidig afsløre, at Islamisk Stat har udset sig 350 børn ned til 10-års-alderen, når de smugler børn ud fra lejrene.

Adspurgt om den nye viden ikke ændre hele spørgsmålet i forhold til, om man skal have børnene hjem, hvis terrortruslen bliver større af at lade børnene blive i lejrene, nægtede statsministeren at kommentere på sagen.

Hun vil ikke udtale sig om 'eventuelt klassificeret materiale' og sendte i stedet spørgsmålene videre til Jeppe Kofod.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra netop Jeppe Kofod både onsdag aften, hvor ministeren dog hurtigt fik benene på nakken og afviste at kommentere på sagen.

Torsdag eftermiddag lykkedes det heller ikke at få udenrigsministeren til at forklare sig i sagen, da Ekstra Bladet igen konfronterede Jeppe Kofod ved et pressemøde.

- Jeg kommenterer ikke på eventuelle oplysninger, der måtte komme eller være fra vores efterretningstjeneste. Det gør jeg ikke.

- Og så i øvrigt, så sætter jeg stor pris på det gode og det tætte samarbejde vi har med Folketinget og Udenrigspolitisk Nævn omkring udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Flere kommentarer har jeg ikke, lød det fra Udenrigsministeren.

Skoleret i nævnet

Jeppe Kofod, forsvarsminister Trine Bramsen og justitsminister Nick Hækkerup skal fredag eftermiddag stå skoleret i et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Det er formandskabet af Udenrigspolitisk Nævn, der har hasteindkaldt de tre ministre, oplyser næstformand i nævnet Michael Aastrup Jensen (V).

- Det gør vi for to ting. Den ene ting er at få at vide, hvad det er, der står i den rapport, som I har beskrevet. Men lige så meget for at få en forklaring på, hvorfor man fra regeringens side har forsøgt at hemmeligholde rapporten overfor Udenrigspolitisk Nævn, siger han.

Hastemødet i Udenrigspolitisk Nævn er fredag klokken 14:30, oplyser Michael Aastrup Jensen yderligere.