Sender intern mail: Støjberg kløver Venstre

Inger Støjberg har i den grad sat ild i den interne #metoo-debat i Venstre.

Et omstridt Facebook-opslag fra den tidligere udlændingeminister skal op på et møde på torsdag i Venstres folketingsgruppe. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er gruppen dybt splittet på spørgsmålet om, hvorvidt Støjberg har ret i, at 'det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak'.

I forvejen har 22 Venstre-folk uden for Christiansborg offentligt gået i rette med Støjberg. Mens Venstres borgmester i København, Cecilia Lonning Skovgaard, kalder Støjbergs indspark for 'dumt'.

Da Ekstra Bladet spørger den tidligere mangeårige udviklingsminister og nuværende folketingsmedlem Ulla Tørnæs til Støjbergs kontante udmelding, vælger hun at udtrykke stor opbakning til Sofie Linde.

Foto/Redigering: Ritzau Scanpix/Kristian Hansen

Det var netop Linde, som kickstartede andenbølgen af den danske #metoo-debat med sin optræden til TV2 Zulus Comedy-show.

- Vi har gruppemøde på torsdag, hvor vi skal have en drøftelse af det. Vores gruppebestyrelse vil inden da vende linjen, siger Ulla Tørnæs til Ekstra Bladet.

- Jeg har megastor respekt for Sofie Linde, hvis vi skal tage det den vej rundt. Jeg synes, hun virkelig har været modig. Den efterfølgende debat viser, at hun har haft noget at have det i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ulla Tørnæs. Foto. Claus Bonnerup

- Så der er brug for flere som Sofie Linde og ikke flere som Inger Støjberg?

- Det, tror jeg ikke, var det, jeg sagde.

- Det forstår jeg ud af det, du sagde ...

- Sofie Linde henviste til en krænkelse, hun har været udsat for. Det har jeg meget stor respekt for, selvom det er foregået for mange år siden. Den debat, som er kommet i kølvandet på Sofie Lindes udtalelser, er, som jeg ser det, en nødvendig debat. En god debat. Så afventer jeg, vi har en intern drøftelse i Venstre, siger Ulla Tørnæs.

Forklarer sig i mail

Oven på sit Facebook-opslag har Inger Støjberg fundet det nødvendigt at forklare sig i en intern mail til Venstres folketingsgruppe. I mailen, som Ekstra Bladet er bekendt med indholdet af, slår Støjberg fast, at sexisme er en alvorlig sag.

Derfor er det ifølge Støjberg afgørende, at man 'får skilt tingene ad', så alvoren ikke tages 'ud af de sager, hvor kvinder faktisk bliver krænket'.

Samtidig forsøger Støjberg at nedtone en eventuel uenighed med partiformand Jakob Ellemann-Jensen. Sidstnævnte har tidligere slået fast, at man ikke skal pege fingre ad Sofie Linde i sexismedebatten.

Men Støjberg kan ikke se, at der er forskel på hendes Facebook-opslag og Ellemanns melding, 'som netop betoner, at det her er alvorligt'.

Kræver undersøgelse

Spørger man Venstres tidligere ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, ser hun i hvert fald med stor alvor på den seneste tids beretninger om sexisme - ikke mindst på Christiansborg.

- Jeg kræver en undersøgelse på Christiansborg, siger hun til Ekstra Bladet.

Støjbergs Facebook-opslag har hun ingen kommentarer til.

Men Eva Kjer Hansen mener, at det er på høje tid at gribe til handling, efter at flere nuværende og tidligere folketingsmedlemmer har beskrevet deres oplevelser med sexchikane på Borgen.

- Vi har brug for at vide, hvad der foregår på Christiansborg. Det synes jeg, at man skal spørge politikere og medarbejdere om. Så har vi et grundlag for at kunne diskutere, om der er behov for at gøre en særlig indsats på Christiansborg.

- Man skal tage alle historierne, der har været fremme, alvorligt og finde ud af, hvad der er op og ned i diskussionen, siger Eva Kjer Hansen og fortsætter:

- Det handler om, at vi tager det alvorligt, men også at vi som arbejdsplads agerer på samme måde, som vi kræver af andre arbejdspladser. Gennem årene har vi skærpet lovgivning gevaldigt om sexchikane på arbejdspladserne. Så vi kan ikke bare trække på skulderen og sige, at det ved vi ikke rigtigt, hvad vi gør ved.

Ingen kommentarer

- Den melding flugter vel ikke en til en med det, man kan læse i Inger Støjbergs Facebook-opslag?

- Jeg tror ikke, at hun har sagt noget om en undersøgelse.

- Men synes du, at Støjberg tager dette nok alvorligt?

- Jeg har ingen kommentarer til Støjbergs opslag, konstaterer Eva Kjer Hansen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, og politiske ordfører Sophie Løhde. Indtil videre forgæves.