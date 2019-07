Sendetilladelse om FM4-kanal afgjort

Konsortiet med blandt andet Jysk Fynske Medier vinder udbuddet om en ny FM4-kanal.

Det oplyser Kulturministeriet på sin hjemmeside.

Nyheden glæder ikke overraskende chefredaktøren på den kommende radiostation, der får navnet Radio 4, Anne-Marie Dohm.

- Det er super dejligt, at vi har vundet udbuddet. Vi glæder os i den grad til, at vi skal til at lave public service-radio til danskere i hele landet.

- Og det er rigtig dejligt, at der er kommet en afklaring nu, for vi har travlt med at blive klar til at sende første november, siger hun.

Konsortiet, der fra 1. november 2019 skal sende radio på samme FM-kanal som Radio24syv gør i dag, består af:

Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier, Herning Folkeblad, Radio ABC, Skive Folkeblad, Flensborg Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Nordjyske Medier og Bornholms Tidende.

Kulturminister Joy Mogensen (S) meldte tidligere torsdag ud, at FM4-udbuddet ikke ville blive genåbnet, som der ellers havde været snak om.