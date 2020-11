Senere i dag: Skæbnemøde for Mink-Mogens

Presset Mogens Jensen skal stå skoleret om mink-skandale i et samråd senere i dag. Mødet kan blive afgørende for hans fremtid som fødevareminister

Mogens Jensens (S) fremtid som fødevareminister hænger i en tynd tråd.

Kl. 13 i dag skal han forklare sig over for Folketingets partier i et samråd. Et møde, som kan få afgørende betydning for hans skæbne på ministerposten.

Det er skandalen om den ulovlige ordre til at dræbe alle landets mink, som har sendt ministeren i voldsomt stormvejr. Da regeringen i sidste uge beordrede samtlige mink aflivet, var der nemlig ikke et lovligt grundlag til dette.

Sagen har fået oppositionen helt op i det røde felt.

Men hvad værre er for Mogens Jensen: Også regeringens støttepartier er stærkt kritiske over han hans ageren i skandalen.

Ikke mindst er Enhedslisten på krigsstien. Vælger Pernille Skipper og co. at trække stikket til ministeren, så er Mogens Jensens færdig på posten.

- Vi har indkaldt til samråd, og vi skal have opklaret det hele. Men jeg vil dog sige, at det ser meget, meget sort ud, og vi kan på ingen måde garantere, at Mogens Jensen bliver ved med at være minister, sagde Pernille Skipper til TV 2 tirsdag aften.

I tynd tråd: Ser meget, meget sort ud

Ændrede forklaring

Balladen startede for alvor søndag aften. Her erkendte Mogens Jensen i et svar til Ekstra Bladet, at regeringen havde besluttet at trumfe kravet om aflivningen af alle danske mink igennem, selvom den vidste, at lovgivningen ikke tillod det.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' lød det i et skriftligt svar.

Men tirsdag ændrede Mogens Jensen forklaring.

- Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, sagde ministeren på spørgsmålet om, hvorvidt han og statsminister Mette Frederiksen var orienteret inden pressemødet om mink-aflivningerne.

Samtidig indrømmede han blankt, at regeringen har begået en fejl, og at han har ansvaret for det, der er foregået.

Lagt i kakkelovnen

Det er imidlertid ikke blot den ulovlige aflivnings-ordre, som Enhedslisten rejser en hård kritik af. Støttepartiet mener også, at Mogens Jensen har været for længe om at reagere på advarslerne om, at mink kunne udgøre en markant risiko i spredningen af corona.

Men andre ord: Der er lagt i kakkelovnen til et rabalder på samrådet kl. 13.

Læs mere om mink-skandalen herunder:

Mette F. giver lussing til Mink-Mogens

Mink-Mogens' forklaring smuldrer

Mogens' ulovlige ordre: Her er hele mailen

Mogens' mink-misere