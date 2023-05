Seniorjob står stadig på skafottet

Mens fokus har været på slagsmålet om seniorjob og Arne-pension, er det gået under radaren, at regeringen også vil fjerne seniorjob-ordningen.

Ordningen giver tryghed for dem, der betaler til efterlønnen, hvis de bliver fyret og ryger ud af dagpengesystemet, kort før de kan trække sig tilbage. De har med ordningen ret til, at kommunen giver dem et job til overenskomstmæssig løn, til de kan gå på efterløn.

Sindene i kog

Meget få gør rent faktisk brug af ordningen, men alligevel kan udsigten til, at den bliver fjernet, få sindene i kog.

Og det er stadig i den grad planen at fjerne seniorjob-ordningen, fortæller beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Jeg kan godt forstå følelsen af tryghed, den giver. Men hvis jeg skal hæve blikket lidt i forhold til det arbejdsmarked, vi ser, så er det et arbejdsmarked, hvor vi har brug for alle erfarne og kompetente hænder.

Få bruger den

Ordningen blev indført sammen med en tidligere forringelse af efterlønnen som et plaster på såret. Og meget brugt er den ikke.

Ifølge svar til Folketinget var havde kun 613 et seniorjob i oktober 2022. Forventningen er, at omkring 700 vil bruge ordningen i 2023 og omkring 600 i 2024 og 2025. Der er lige over 250.000 borgere, der stadig betaler til efterlønnen og dermed har ret til ordningen.

Men det gør ikke ordningen mindre vigtig, siger John Larsen, hovedkasserer i Dansk Metal.

- Selvom der næsten ikke er nogen, der er i seniorjob, så er det faktisk en supervigtig ordning for os. Det betyder rigtigt meget for vores ældre medlemmer, for det handler om tryghed.

Annonce:

- Når man kommer op i alderen og har haft et hårdt arbejdsliv, så er tryghed meget vigtigt. Og vores medlemmer ved, at hvis arbejdsmarkedet pludseligt ikke vil have dem, så kan de få et job her, til de går på efterløn. Det betyder meget mentalt, siger hovedkassereren og fortsætter:

- Men det kan du selvfølgeligt ikke gøre det op i et eller regneark inde i et ministerium.

Skal stadig dø

Ane Halsboe-Jørgensen understreger, at dem, der betaler til efterlønnen og er over 50, stadig er sikret at kunne gå på efterløn. Men medgiver, at en fjernelse af ordningen vil betyde, at de ikke er sikret et job i perioden indtil da.

- Jeg anerkender til fulde, at man kan sidde med en følelse af, at den tryghed kan fylde meget, siger hun og fortsætter om, hvorfor ordningen skal dø, når den ifølge hendes eget ministerium koster mindre end 200 millioner kroner om året:

- Det er en ret bureaukratisk øvelse. Jeg tror, vi i fællesskab skylder at få set hele området igennem og få lavet et system, der er fremtidssikret og meget mere simpelt. Både at forstå som borger og at administrere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Delte meninger

Annonce:

Lidet overraskende er der svært delte meninger i Folketinget om, hvorvidt det er en god ide at fjerne seniorjob-ordningen. Hos Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez, er modstanden stor.

Sammen med SF's Karsten Hønge er hun en af dem, der kæmper for, at den overlever.

- Den giver en kvart million danskere, der troligt har betalt til efterlønnen, sikkerhed for at kunne trække sig trygt tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Når det betyder så meget for så mange mennesker, og så få gør brug af den, hvorfor er det så her, regeringen vil skaffe mere arbejdsudbud? Hvorfor hos nogle af de mest udsatte på arbejdsmarkedet? Det er helt skævt, siger hun.

Absurd

De konservatives beskæftigelsesordfører, Helle Bonnesen, mener dog, at en afskaffelse er den fornuftige løsning.

- Det virker jo lidt absurd, at kommunerne skal oprette jobs og uddele dem som en overførselsindkomst. Ud fra et sundt økonomisk princip er det svært at retfærdiggøre, skriver hun i en kommentar.

Liberal Alliances Solbjørg Jakobsen har samme holdning.

- Vi mener ikke, at det er statens opgave at sikre den enkelte borger et job. Det er helt fundamentalt imod vores værdier. Lige nu er der mangel på arbejdskraft, og derfor er kontrasten ikke lige så tydelig, som når man 'kæmper om pladserne'.

- Men seniorjob er ikke en retfærdig ordning for øvrige arbejdsløse, som også kan have svært ved at finde arbejde, skriver hun.