Seniorpension blev Gerds redning: - En katastrofe hvis den fjernes

Det var en lettelse for frisøren Gerd Agger, da hun efter 46 års hårdt slid fik tilkendt en seniorpension. Nu advarer hun regeringen om at afskaffe ordningen

Danmarks nye regering lægger op til, at danskerne skal blive længere på arbejdsmarkedet - også hvis de er nedslidte efter et langt og hårdt arbejdsliv.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen vil nemlig fusionere seniorpensionen med Arne-pensionen, så nedslidte danskere først kan gå på tidlig pension tre år før pensionsalderen i stedet for seks år før.

Og hvor man på en seniorpension i dag kan få op til 19.360 kroner om måneden, kan man med den nye Arne-pension få omkring 15.000 kroner om måneden ifølge det nye regeringsgrundlag.

En kæmpe fejl

Men det er den helt forkerte vej at gå, mener et hav af kritikere. En af dem er 65-årige Gerd Agger fra Snekkersten, der efter 46 års arbejde som frisør søgte seniorpension som 62-årig.

- Hvis de fjerner den, så er det en kæmpe fejl og en katastrofe. De kan ikke presse folk til at arbejde mere, hvis de er så hæmmede i deres krop, som jeg var. Jeg kunne ikke mere, selvom jeg altid har elsket mit arbejde og ønskede at fortsætte. Mine hænder, fødder, knæ og hofter var helt smadrede til sidst, og jeg har fået fire nye knæ, fortæller Gerd Agger.

Hun lider af slidgigt, og i flere år gik hun på arbejde med smerter, som hun forsøgte at holde nede med panodiler. Men til sidst kunne hun ikke holde til at arbejde som frisør på fuldtid mere og fik derfor bevilget fleksjob i sin egen salon på 20 timer om ugen.

Det blev siden sat ned til 15 timer om ugen.

- Min krop begyndte at bryde fuldstændig ned. Når jeg havde været på arbejde, skulle min mand hjælpe mig op ad trapperne. Hele min krop var ødelagt. Når man er selvstændig, så skubber man sin krop helt derud, hvor den ikke kan mere. Jeg rykkede mig ud i nye yderpositioner konstant. Og lige pludselig sagde kroppen: Nu er det nok, fortæller Gerd Agger.

Som 62-årig søgte Gerd seniorpension. Hun fik den tilkendt kort efter sin 63 års fødselsdag. Foto: Linda Johansen

Vrider armen rundt på folk

Da kroppen først havde sagt stop, ringede den mangeårige frisør til kommunen og bad om hjælp. Og den kom hurtigt.

- Jeg har haft et super forløb og har kun fået positiv behandling. Der gik tre uger, så havde jeg fået min seniorpension. Det var en kæmpe lettelse for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis ikke jeg havde fået den. Jeg kunne ikke mere, siger Gerd Agger.

På grund af hendes pensionalder på 67 år havde hun allerede ret til seniorpension som 61-årig, men arbejdede et år længere, fordi hun elskede sit job og brændende ønskede at fortsætte, så længe hun overhovedet kunne.

Foto: Linda Johansen

Men hun tog den også til den absolutte maxgrænse for, hvad hendes krop kunne klare, mener hun. Derfor kan hun heller ikke se, hvordan hun skulle have klaret at arbejde, til hun var mindst 64 år, sådan som regeringen nu foreslår.

- Det havde været umuligt. Hvis jeg ikke havde fået en seniorpension der, så havde jeg sygemeldt mig. Andet kunne jeg ikke gøre, siger Gerd Agger.

Hun finder det urimeligt, at statsminister Mette Frederiksen (S) og resten af regeringen lægger op til, at man fremover først kan gå på tidlig pension tre år før pensionsalderen.

- Det kan de ikke. Det kan de simpelthen ikke tillade sig. Det er jo at vride armen rundt på folk.

