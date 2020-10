Sent i aftes: Frank i overlevelseskamp

Svarene var ikke gode nok for de øvrige partier på rådhuset, som kræver yderligere redegørelse - her kan du se højdepunkter fra Frank Jensens opsigtvækkende pressemøde

Da Frank Jensen i aftes et godt stykke efter bedste sendetid mødte pressen, var der i den grad tale om artige sager.

Overborgmesteren og næstformanden for landets største parti har igennem 30 år i politik krænket kvinder. Det siger han selv.

Ikke desto mindre agter han at blive på posten og gå efter genvalg om godt 13 måneder.

Ekstra Bladets video-redaktion har samlet fire højdepunkter fra pressemødet herunder.

- Hvis vi på bagrund af Metoo kommer frem til, at de eneste, der kan være aktive i den debat, det er dem, som aldrig nogensinde har begået fejl, så bliver det en ekskluderende proces. Os der vedkender os, 'ja, jeg har begået fejl, jeg er ikke ufejlbarlig' - hvis vi ikke er en del af processen, så får vi et samfund, hvor tilgivelse ikke findes for ting, man har begået. Det bliver efter min opfattelse et betydeligt anderledes samfund, lød det fra topsocialdemokraten.

- Der vil forventeligt komme sager frem hos Norrbom Vinding (advokatfirma, ansat af Socialdemokratiet til at håndtere krænkelsessager, red.) , hvor jeg bliver nødt til at forholde mig til ting, som jeg har gjort.

- I den kommende tid kommer jeg til at ransagde mig selv. Gå ind i de konkrete sager, siger Frank Jensen.

Jeg har været 30 år i politik. Jeg har haft mine sager, som er velbelyst og beskrevet. Dem har gennemgået for mine partifæller her til aften. Jeg har sagt undskyld. Det gjorde jeg dengang. Det har jeg gentaget.

- Jeg drøfter alt med Mette Frederiksen som næstformand

- Jeg vil ikke stå her og fortælle dig, om samtaler jeg fører med landets statsminister, siger han.