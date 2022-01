Ser rødt efter ti minutter med Messerschmidt

Krigen fortsætter i Dansk Folkeparti.

Han havde ikke været valgt i ti minutter, før det første folketingsmedlem undergravede den nyvalgte DF-formand, Morten Messerschmidt.

- Jeg synes, det ser svært ud for Morten. Han har ikke de store lederevner. Han har gjort, hvad han kunne for at undergrave den tidligere ledelse. Det er ikke et godt generalieblad at have. Og han står foran en retssag, så han kan være væk om et øjeblik, lød det fra en harmdirrende Marie Krarup til Ekstra Bladet.

Marie Krarup spreder gift fra første minut under den nye DF-leder.

Den mangeårige DF'er kalder desuden Morten Messerschmidts evner for 'manipulatoriske' i en form for kompliment.

- De mennesker, der arbejder sammen med ham, stemmer ikke på ham. De mennesker, der kender ham via tv, de stemmer på ham. Det viser, at han har nogle fantastiske retoriske og manipulatoriske evner. Det skal man ikke underkende.

- Ja, retoriske og manipulatoriske, fordi han kan tryllebinde folk.

Kalder Pia pinlig

Datteren af den tidligere DF-kæmpe Søren Krarup mener desuden, at Pia Kjærsgaards ageren har været dybt skadelig for Dansk Folkeparti.

- Pia Kjærsgaard siger, at de udsagn, der er kommet fra bl.a. dig og Liselott Blixt og andre, de er uanstændige ...

- Jeg synes bare, det er pinligt. Jeg synes, Pia har været utrolig pinlig i den her valgkamp. Hun går og skælder andre folk ud, når man tænker, hvad hun selv har gjort for at undergrave det tidligere lederskab.

Krarup siger, at hun nu overvejer at melde sig ind i Inger Støjbergs parti, hvis den detroniserede løsgænger vælger at stifte et.