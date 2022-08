Serbien og Kosovo lægger grænsestrid bag sig

Serbien og Kosovo er nået frem til en løsning på en strid, der handler om borgeres mulighed for at krydse grænsen mellem de to lande.

- Vi har en aftale, skriver EU's udenrigschef, Josep Borrell, i et tweet.

- Kosovo-serbere og andre borgere vil kunne rejse frit mellem Kosovo og Serbien med deres id-kort.

Borrell tilføjer, at EU har fået en garanti fra Kosovos premierminister, Albin Kurti, om at det er tilfældet.

Flere fredsbevarende styrker har været til stede i det nordlige Kosovo. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Nummerplader

Forhandlingerne mellem Kosovo og Serbien, der foregår med udsendinge fra EU og USA, har endnu ikke ført til en løsning på det seneste stridsspørgsmål mellem Serbien og Kosovo, der handler om nummerplader.

Regeringen i Kosovo vil indføre nye regler for bilers nummerplader. Det vil betyde, at serbere, der bor i det nordlige Kosovo, bliver påkrævet at have kosovoske nummerplader på deres biler.

Nægter selvstændighed

Kosovo, der tidligere var en serbisk provins, erklærede sig uafhængigt af Serbien i 2008. Det er anerkendt som selvstændigt land af størstedelen af Natos medlemmer - herunder Danmark.

Serbien har nægtet at anerkende Kosovos selvstændighed. Heller ikke Serbiens to store allierede Rusland og Kina anerkender Kosovo som et selvstændigt land.

De serbere, der bor i det nordlige Kosovo, betragter for langt de flestes vedkommende Beograd som deres hovedstad.