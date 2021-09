Seruminstitut ser stadig sundhedsrisiko ved hold af mink

Statens Serum Institut (SSI) fastholder risikovurdering om, at minkavl medfører en sundhedsrisiko 'af ukendt størrelse' for mennesker i Danmark. Det erfarer Ritzau.

Vurderingen er lavet i juni. SSI har forud for forhandlinger om et fortsat forbud mod hold af mink tirsdag bekræftet, at den stadig holder.

- Det er Statens Serum Instituts generelle vurdering, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse, fremgår det af vurderingen.

I december 2020 blev et midlertidigt forbud mod hold af mink i Danmark besluttet i Folketinget. Det skete, efter at regeringen havde meldt ud, at alle mink skulle slås ned for at mindske smitte med - og mutationer af - covid-19.

Forbuddet står til at udløbe 31. december 2021, men det skal altså senere tirsdag muligvis besluttes, om det skal forlænges.