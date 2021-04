Sexistisk Folkeparti: Voldtægtsforsøg og seksuel tvang

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, til resultaterne i Kvinfo-undersøgelsen. I stedet er det næstformand Lise Müller, der udtaler sig. Hun kalder omfanget af seksuel tvang i partiet 'fuldstændig uacceptabelt'.

- En anden konklusion i rapporten er, at det har været uklart, hvor folk skulle henvende sig, hvis de har oplevet noget. Derfor nedsatte vi i efteråret et ligebehandlingsnævn, der er uafhængigt af ledelsen, hvor der sidder nogle tillidsvalgte. De kan håndtere disse situationer og hjælpe, tilføjer hun.

- Oplever du overordnet, at der er problemer med sexisme i SF?

- Rapporten viser i hvert fald, at der er nogle mennesker, der har nogle oplevelser af både at blive forskelsbehandlet og talt ned til. Så ja, der er problemer. Men jeg synes, at det er nogle problemer, vi løbende forsøger at adressere, som vi tager alvorligt, når de opstår, og som vi har iværksat en masse ting for at dæmme op for.

- Er der større eller mindre problemer på dette området, end du havde forventet?

- Man frygter altid, hvad tallene viser. Men jeg tror mest, at tallene viser mig, at vi ikke adskiller os så meget fra resten af samfundet. Der er nogle ting, vi har fat i, men vi kan gøre mere, og vi skal tage det alvorligt. Det her viser, at der er nogle, der ikke føler sig godt tilpas, siger Lise Müller.