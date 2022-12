SF er ude af regeringsforhandlingerne

SF var for bare en måned siden klar til at gå i regering med Lars Løkkes Moderaterne

SF har meddelt Mette Frederiksen, der er kongelig undersøger, at de ikke længere vil fortsætte regeringsforhandlingerne.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr til Politiken og TV 2, og partiet bekræfter det desuden i en pressemeddelelse.

Hun meddeler desuden, at SF ikke vil danne parlamentarisk grundlag for en SV-regering, men ser i stedet SF som et 'konstruktivt oppositionsparti'.

Dermed strammer forhandlingerne, som Venstre stadig deltager i, til. Både Venstre og Socialdemokratiet afsøger lige nu muligheden for at lave en regering over midten med Mette Frederiksen som statsminister.

Mette Frederiksen siger, at hun er sikker på, Socialdemokratiet fortsat kan have et godt samarbejde med SF. Hun siger dog, at hun ærgrer sig over, at både SF og Konservative er ude.

For langt fra hinanden

Til Politiken siger Pia Olsen Dyhr, at de forhandlende partier er for langt fra hinanden på nogle for SF afgørende punkter.

Annonce:

- Det er vi, når det handler om klima og natur. Her trækker Venstre i en anden retning, fordi de er tæt på landbruget. Og det er blevet for blåt, når det handler om de særligt udsatte. Det er noget af det, vi har sloges for i forhandlingslokalet og her har vi virkelig mærket meget lidt flytbarhed i forhold til de allerfattigste børnefamilier, siger hun.

Det lyder desuden i pressemeddelelsen, at Venstre har haft for meget fokus på skattelettelser og arbejdsudbud.

Venstre vigtigere

Til spørgsmålet, om hun tror, der er en SV-regering på vej, siger hun, at hun kan mærke, at 'det er der, aksen er', og at hun kan forestille sig, at det da også er sådan, det ender.

Pia Olsen Dyhr vil ikke løfte sløret for de nærmere årsager til, at de ikke længere er med, men hun siger, at der i et 'tocifret' antal dage har været papirer på bordet. Dermed har der været konkrete forhandlinger i et stykke tid.

I TV 2 News-magasinet 'Lippert' bliver hun spurgt, om hun mener, at Venstre har været vigtigere at få med i en regering end SF, og til det lyder svaret ja.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Emil Agerskov

Tynder ud

SF slutter sig til en række andre partier, der allerede er trådt ud af forhandlingerne om en regering over midten.

Annonce:

På højreflanken er de konservative, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne ude, mens Alternativet og Enhedslisten er ude fra venstrefløjen.

Midterpartierne Radikale Venstre og Moderaterne deltager fortsat i forhandlingerne, mens også Liberal Alliance og Dansk Folkeparti fortsat officielt er med i forhandlingerne.