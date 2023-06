SF i grøn modvind: - De taler med to tunger

SF har i længe slået sig op på at være et grønt parti, og bekendtgjorde blandt andet i valget, at der ikke ville blive nogen regering på SF's mandater med en 'vissengrøn politik'.

Alligevel har partiet nu, sammen med LA og SVM-regeringen, stemt for en kontroversiel affaldslov, som de altså nu må tage skraldet for.

Kritikken hagler nemlig ned over partiet, fordi affaldsloven de senest måneder er blevet kritiseret for ikke at være ligeså klima-venlig som først antaget, samt for at udhule kommunernes økonomi.

Theresa Scavenius mener, at SF taler 'med to tunger', når det kommer til klimapolitik. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Theresa Scavenius, klimaordfører i Alternativet, mener, SF 'taler med to tunger', når det kommer til klima-politik.

- SF på Christiansborg har udviklet sig til et parti, som både på velfærds- og det grønne område taler med to tunger. Udadtil er der ikke grænser for deres bekymring for klima. Internt spiller de spillet, og modarbejder mit arbejde for et bedre faktuelt grundlag for dansk lovgivning.

- Det er med andre ord ikke overraskende at SF på Christiansborg stemte for, samtidig er det heller ikke overraskende at SF's medlemmer er meget splittede. Det risikerer at blive en ny DONG sag for dem, udtaler Theresa Scavenius til Ekstra Bladet.

'Klimaskadelig og igennemtænkt'

Kritikken mod SF kommer dog også fra egne rækker.

Fredag bragte information et indlæg, som er skrevet af 22 byrådsmedlemmer fra SF, der kritiserer SF for at lægge stemmer til en 'klimaskadelig og uigennemstænkt lov'.

En af underskriverne er Jørgen Bing, byrådsmedlem i SF i Hjørring. Han mener loven både vil forringe økonomi og klima.

- Den vil både forringe miljø, klima og økonomi. Den er tænkt helt forkert. Det kan få nogle konsekvenser, som jeg ikke tror, lovgiverne helt har gennemskuet. Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan det kan være SF-politik at liberalisere kritisk infrastruktur, udtaler han til DR.

En af de andre underskrivere, Mette Feenstra, der er byrådsmedlem i Odsherrede, udtaler desuden til DR, at 'det var en fejl at stemme for forslaget'.

SF: - Ikke vores førstevalg

Signe Munk erkender, at affaldsloven ikke var SF's førstevalg. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Ekstra Bladet har talt med SF's klimaordfører, Signe Munk, som udtaler til Ekstra Bladet, at SF har stemt for Affaldsloven, fordi den var en del af en samlet pakke.

- Det var absolut ikke SF's førstevalg at stemme for den her konkurrenceudsættelse. Men vi stemmer for den, som en del af en samlet politisk pakke om mindre afbrænding og mere genbrug og genanvendelse.

- Desuden har SF netop fået skrevet ind i den politiske aftale, at hvis målene om klimareduktioner ikke holder, så skal der laves yderligere politiske tiltag.

- Alternativet beskylder jer for at 'tale med to tunger', når det kommer til klimapolitikken. Vil du afvise det, selv efter i har stemt for det her omstridte lovforslag?

- SF har jo arbejdet seriøst med klimapolitikken i mange år, og er med i rigtig mange klimapolitiske aftaler, som leverer klimareduktioner.

- Og hvordan man går til politik helt generelt i Alternativet og SF, der kan jo være to forskellige tilgange; Altså vil man stå og kritisere på sidelinjen, eller vil man arbejde i den politiske virkelighed, der nu engang er.

Kommer til at gå på kompromis

- Men kritikken kommer jo også fra jeres egne. De kalder blandt andet loven for 'klimaskadelig og uigennemtænkt'´. Hvad tænker i om den kritik?

- At der er nogle byrådsmedlemmer, som kommer til en anden konklusion, end jeg gør, hvad angår lovforslaget, det har jeg respekt for. Verden er jo ikke sort hvid, og deres bekymringer er vigtige for mig.

- Men i hvor stort et omfang er SF villige til at gå på kompromis, som i gør her, når det kommer til grøn politik?

- Jamen indtil SF har 90 mandater, så kommer vi jo hele tiden til at gå på kompromis. Men overordnet set synes jeg, at den aftale der er om mindre forbrænding og mere genbrug og genanvendelse er den helt rigtige vej at gå, og det er også SF's politik.