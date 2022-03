SF i socialist-forvirring

SF står fuldt og helt ved, at det er et socialistisk folkeparti. Men kun i Danmark.

I udlandet vil SF fremover ikke kalde sig selv for 'socialister'. Nu vil de i stedet præsentere sig som 'Green Left', altså grønne venstre-orienterede.

Men hvorfor er SF kun socialister, når de er i Danmark? Det forklarer partiets politiske ordfører, Signe Munk, i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen Kommentarer.

Og svaret er, at danskerne - i modsætning til udlændinge - godt kan afkode partiets reelle politik, selvom man hedder noget med socialisme.

- Signe Munk, er I socialister?

- Det kan du tro.

- Men i udlandet vil I ikke være ’socialists’?

- Jo, det vil vi gerne være. Men det, der beskriver SF bedst, det er at bruge ordet ’left’ (venstreorienteret, red.). Vi lægger os også op ad andre partier i europæisk sammenhæng som for eksempel de venstre-grønne i Holland. Dem ligner vi rigtig godt.

Ikke flove

- Men hvis I er socialister, så er det vel meget præcist også at kalder jer ’socialists’. Er I flove over at være ’socialister’?

- Overhovedet ikke. Men det, vi oplever, er, at hvis vi oversætter vores navn direkte – ’Socialist Peoples Party’ – så kommer det til at få en smag af sådan nogle hedengangne kommunistiske partier, og SF er jo alt andet end det. Vi blev stiftet som et brud med kommunismen. Derfor har vi valgt en oversættelse, som vi mener er mere dækkende for, hvad SF er i virkelighedens verden.

- Hvorfor hedder I så stadig ’Socialistisk Folkeparti’ på dansk og ikke ’grønt venstreorienteret parti’, hvis det er mere dækkende?

- I virkeligheden forstår danskerne jo udmærket, hvad SF er for en størrelse. Når vi måler på, hvad SF står for, så er det social retfærdighed og klima og miljø, så der er en god forståelse for, hvad SF er her i Danmark. Udfordringen kommer, når vi skal ud i international sammenhæng og hurtigt få sat en ramme for, hvad SF er. Og der har vi besluttet, at vi bruger ’Green Left’.

Svært at forstå

- Jeg er med på, at I er et venstreorienteret parti, men er I socialister?

- Ja, det er vi også. Men det, der ligesom bliver udfordringen er, at der for eksempel i Europa-parlamentet er socialdemokratiske partier, der kalder sig selv ’socialists’. Hvis du så putter den der ’peoples party’ på, så får det den der association til gamle kommunistiske partier, og så er det bare ikke en super god oversættelse, hvis folk hurtigt skal forstå, hvad SF er.

- Hvad er mest dækkende for SF’s politik: at I er ’Green Left ’ eller et ’socialistisk folkeparti’?

- Jamen, det mest rammende det er jo ’Socialistisk Folkeparti’, når man kender partiet.

- Hvorfor hedder I så ikke det på engelsk?

- Fordi, at når det er oversat til engelsk, så lyder det som noget kommunistisk, fordi folk ikke kan forstå det. Det er vores oplevelse. Og der er ikke noget usædvanligt i, at man har en ikke-præcis oversættelse af sit navn på engelsk, ligesom med Det Radikale Venstre.

- Er det ikke bare sådan, at I er ikke rigtige socialister, og derfor vil I heller ikke associeres med det ude i verden?

- Jamen, det tager jo faktisk ret lang tid at udrede SF’s folkesocialistiske udgangspunkt om en demokratisk styret markedsøkonomi. Og i international sammenhæng, der er det den mest dækkende oversættelse at kalde sig ’left’ og ’green’.

'Hello, I'm a socialist'

- Præsenterer du dig egentlig som socialist, når du er i udlandet? Siger du ’hello, my name i Signe, and I am a socialist’?

- Jeg ville gerne fortælle, hvad SF er for en kæmpe størrelse, men når vi sidder i europæisk sammenhæng, så bruger jeg også tit oversættelsen ’Green Left’, og derfor er jeg glad for, at det nu er det formelle navn, vi bruger. For det giver en god forståelse af, at SF er et pragmatisk venstrefløjsparti.

- Kan vi opsummere det her til, at I godt kan hedde 'Socialistisk Folkeparti' på dansk, fordi danskerne godt ved, at I ikke er rigtige socialister?

- Haha, det er en meget firkantet opsummering. Min pointe er, at danskerne godt ved, hvad Socialistisk Folkeparti er i dansk sammenhæng, og ja, det er ret svært at få forklaret i international sammenhæng.