SF og Radikale kræver 500 millioner til flere pædagoger

Forud for første forhandlingsmøde på mandag sætter SF nu tal på, hvor mange penge partiet vil have afsat på finansloven til minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Partiet kræver 500 millioner kroner næste år. Beløbet skal stige til en milliard kroner i både 2021 og 2022.

Det skriver Politiken.

- Vi synes, at det er vigtigt, at vi kommer i gang allerede i 2020, og at det hurtigst muligt bliver muligt at få minimumsnormeringer i vores daginstitutioner, siger Pia Olsen Dyhr til Ritzau.

Det har længe været et ultimativt krav fra SF at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet kræver mindst én voksen per tre børn i vuggestuer og én voksen per seks børn i børnehaver.

Pia Olsen Dyhr erkender, at 500 millioner kroner i første omgang ikke rækker til den model.

- Det her kommer til at tage tid, og vi skal sørge for, at det ikke kun er ufaglært personale, som bliver ansat. Vi vil gerne have en balance af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, siger hun.

- Den balance kræver, at man tager det i nogle hug.

Pia Olsen Dyhr vil dog ikke afvise at lægge stemmer til en finanslov, selv om den ikke indeholder 500 millioner til minimumsnormeringer.

Spørgsmål: Men har I en smertegrænse på den første finanslov?

- Der skal i hvert fald findes penge til vores børn, og så må vi se, hvad vi kan blive enige om, siger Pia Olsen Dyhr.

SF vurderer selv, at fuldt indfasede minimumsnormeringer vil koste 1,6 milliarder kroner om året.

Formanden for pædagogernes fagforening (Bupl), Elisa Rimpler, mener ikke, at 500 millioner kroner til minimumsnormeringer på næste års finanslov vil være tilstrækkeligt, selv om det er et skridt i den rigtige retning.

Der skal ifølge Bupl mindst 5000 ekstra pædagoger til, før man er i mål, hvilket ifølge fagforeningen vil koste mindst to milliarder kroner.

- 500 millioner er selvfølgelig en start, men for os er det vigtigt, at der følger en ramme med og et perspektiv, der rækker videre, siger Elisa Rimpler.

- Vi er bekymrede for, at man gør, som tidligere regeringer har gjort, nemlig at lægge penge ud i kommunerne uden nogen bindinger, og så risikerer vi, at pengene går til alt mulig andet, og det dur simpelthen ikke.

De Radikale vil i sit finanslovsudspil, som partiet præsenterer på mandag, også afsætte 500 millioner kroner til pædagoger næste år. Efterfølgende skal beløbet stige til en milliard kroner årligt.

Enhedslisten har i sit finanslovsforslag afsat det dobbelte, en milliard kroner til minimumsnormeringer. Børneordfører Jakob Sølvhøj anser forslaget om 500 millioner kroner for at være i underkanten.

- Jeg tror, der bliver stor frustration og skuffelse blandt både forældre og personale, hvis regeringen ikke imødekommer os så langt, at det virkelig bliver en normeringsforbedring, der kan mærkes.