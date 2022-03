SF-ordfører er måske tilbage til sommer

Folketingspolitikeren Jacob Mark fra SF vender muligvis tilbage til dansk politik til sommer. Det skriver han på Facebook.

Han har siden november været på orlov fra sine pligter i Folketinget og i partiet, hvor han har flere ordførerskaber.

- I november meldte jeg mig syg, fordi jeg havde mistet det meste af synet på højre øje og en stor del af synet på venstre øje.

- Men også fordi jeg var udbrændt efter mange år, hvor jeg havde arbejdet for meget, skriver han.

Ifølge politikerens øjenlæge var der kun én kur mod det mistede syn - 'total afstresning'.

Han er stadig ikke sikker på, hvor godt hans syn bliver, og han skal muligvis opereres i højre øje, fordi han har gået med det for længe.

Men Jacob Mark vil gerne tilbage:

- Jeg har det sådan, at selv om jeg måske skal have laserbehandling for at få øjnene helt gode igen, så har jeg det meget bedre.

- Og hvis alt går vel, så håber jeg på at være tilbage i dansk politik til sommer. Jeg savner det. Jeg savner mine kollegaer. Jeg savner at gøre en forskel. Jeg savner debatterne og dialogen med jer, skriver han.

Politikeren gennemgår, hvordan han startede i politik og allerede som 23-årig fik plads i Folketinget. Og hvordan han blev ved med at arbejde for sine mærkesager, selv om kroppen begyndte at reagere på, at han var stresset.

Jacob Mark var, inden han tog orlov, børne- og undervisningsordfører og medieordfører. Han kæmpede blandt andet for minimumsnormeringer i daginstitutionerne og psykologhjælp til børn og unge.

SF-politikeren kommer ikke nærmere ind på den præcise dato for, hvornår han regner med at vende tilbage.