SF-profil: Jeg prøvede 23 gange

Selfie Awards 2020: Vinderen af årets selfie i kategorien 'Vi gjorde det', der tildeles den folkevalgte, der udtrykker størst glæde ved en politisk succes i et selfie, brugte 23 forsøg på at knipse det helt rigtige billede. Ekstra Bladet er i besiddelse af et screenshot af samtlige forsøg

'Jeg kan næsten ikke være i min egen krop', skriver SF's Carl Valentin under den selfie, der giver ham prisen som årets gladeste politiker på sociale medier.

Med en hånd gennem håret, et kælent smil og en solid efterredigering sniger den unge politiker sig op på førstepladsen i Selfie Awards' kategori 'Vi gjorde det'.

Og det er absolut ikke det første forsøg, der blev det bedste.

- Jeg prøvede 23 gange, tilstår Carl Valentin over for Ekstra Bladet i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en screenshot af Carl Valentins kamerarulle, der bekræfter denne udlægning.

Hvad er Selfie Awards? Et billede siger mere, end en traditionelt udstedt pressemeddelelse gennem en kommunikationsafdeling nogensinde vil. Selfies er i hvert fald blevet en meget stor del af de magthavendes politiske kommunikation. Ekstra Bladet lader de nøje knipsede selfies gå uset hen, men fremfor at kåre en vinder ud fra det politiske budskab, der forsøges formidlet gennem billederne, lægges der i Selfie Awards mærke til den sindstilstand, der portrætteres.

Skræmmende begejstring

Der var tæt løb i kampen mod den bluetooth-drevne selfiestang i denne denne letsindige kategori, for hvad er glæde over politiske succeser overhovedet, hvis det ikke deles på sociale medier?

I kategorien finder man derfor også Enhedslisten Pernille Skipper og Rosa Lund, der helt tydeligt fejrer, at Folketinget vil stemme om en samtykkebaseret voldtægslovgivning.

Ekstra Bladets jury noterer sig, at selfien - på trods af den indiskutable begejstring, den udstråler - vækker andre associationer end politiske fejring.

Man hæftet sig ved de blottede tænder og tydelige bevægelse i billedet, der ifølge juryen kan virke skræmmende ude af kontekst, og billeder fremgår i en 24-timers story og ikke et vedblivende, gennemtænkt opslag.

Populismens runde ansigt

Blandt de nominerede finder man også partiformanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, der er nomineret, på trods af, at det budskab, der følger det store smil og den opadvendte tommelfinger, ikke er politisk.

Om noget populistisk, siden det er en hyldest til det folkekære program 'Den Store Bagedyst'.

Ekstra Bladet har billedet med, da det vurderes, at folkelige budskaber sagtens kan indgå i politisk kommunikation, men juryen hæfter sig ved det manglende indhold.

Carl Valentin: Her er alle forsøgene

Da Ekstra Bladet inden jul satte Carl Valentin i stævne for at overrække ham præmien og høre til den proces, der ligger i at tage en selfie, der illustrerer følelsen af 'ikke at kunne være i sin egen krop', får vi et indblik i MF'erens privatliv.

- Det her billede kommer efter, at min mor skrev til mig og sagde, at den selfie, jeg havde lagt op, ikke var særligt godt, siger han og forklarer, at han derfor gjorde sig mere umage.

Vinderbilledet findes under denne selfie, som Carl Valentins mor ikke bryder sig om ...

Den opmærksomme læser vil bemærke, at SF'eren ikke bare har placeret sig ved et vindue for bedre lyssætning, men også har brugt Apples 'portrætfunktion', der stiller skarpt på motivet og slører baggrunden.

- Det var, fordi der var rodet på mit værelse, bemærker han dog til Ekstra Bladet, da spurgt ind til det kunstneriske valg.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et screenshot af Carl Valentins kamerarulle, der viser, at den nøje placerede hånd i håret er et resultat af 23 forskellige forsøg på at se begejstret ud på sociale medier:

- Det går jo ikke at række hånden op, siger Carl Valentin og illustrerer over for Ekstra Bladet, at en strakt arm ikke kan være i en selfie, og at man derfor er nødt til at tænke kreativt for at sikre sig, at ens følgere ved, at man har opnået en form for politisk sejr.