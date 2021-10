SF-profil skal giftes med S-borgmester fra Holbæk

To politiske profiler skal giftes.

Det drejer sig om SF-profilen Jacob Mark, der har friet til Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), og hun svarede ja.

Det skriver Jacob Mark på Facebook.

- Da jeg holdt min fødselsdag i weekenden, fik jeg den største gave, jeg kunne ønske mig.

- Jeg gik på knæ og spurgte Christina om hun kunne tænke sig at gifte sig med mig, og hun svarede ja, skriver Jacob Mark.

Han er lige blevet 30 år og har siddet i Folketinget siden 2015. Jacob Mark er i dag blandt andet gruppeformand for SF.

Christina Krzyrosiak Hansen er 28 år. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 blev hun Danmarks yngste borgmester nogensinde.

Efter frieriet og det efterfølgende ja fejrede parret ifølge Jacob Mark nyheden 'hele natten med dem, vi holder mest af'.

- Det er sådan nogle stunder, der altid bliver siddende i en, og jeg føler mig meget, meget heldig.

- Så er det bare lige at finde ud af det med navnene. Tænker at foreslå et kompromis, hvor hun kan skifte over i mit parti, og jeg til gengæld kan tage et navn som ingen kan udtale, skriver Jacob Mark.