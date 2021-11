SF-profil tager pause fra politik: Har mistet store dele af synet

SF-profilen Jacob Mark holder en pause fra politik, efter at han har fået en sygdom i begge øjne, der gør, at han har mistet store dele af sit syn.

Det meddeler han på Facebook torsdag.

'Jeg har desværre fået en sygdom i begge øjne, der gør, at jeg har mistet store dele af mit syn – særligt på det ene øje er det rigtig slemt. Det betyder også, at jeg meget hurtigt bliver svimmel og får hovedpine,' skriver politikeren.

Jacob Mark forklarer, at tabet af synet formentlig skyldes 'en langvarig overbelastning af kroppen og sindet'.

'Hvis jeg får stressen ud af kroppen, så kan det være, at synet kommer tilbage. Men hvis ikke risikerer jeg at miste synet permanent,' skriver han.

'Uhyggeligt'

Jacob Mark har derfor skrevet til Folketinget og bedt om at blive sygemeldt, hvilket de skal stemme om på tirsdag i næste uge.

Han beskriver synstabet som 'uhyggeligt'.

'Det er uhyggeligt at miste sit syn. Det er uhyggeligt at have et godt syn, og pludselig kan jeg ikke se Christina (hans forlovede, red.) hen over middagsbordet, når det er mørkt udenfor. Og det er uhyggeligt, når optikeren siger: Det her har ikke noget med briller at gøre. Dit syn er bare væk,' skriver han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sådan så det ud, da Jacob Mark tirsdag aften deltog i SF's valgfest i København. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Jacob Mark er som gruppeformand en markant skikkelse i Socialistisk Folkeparti, hvor han derudover bestrider posten som børne-, kirke- og undervisningsordfører.

Han er 30 år gammel og danner par med Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Du kan læse politikerens Facebook-opslag her:

