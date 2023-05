SF revser regeringen: Lejere snydt for 80 millioner kroner

SF mener, at en aftale om huslejenedsættelse snyder landets lejere for 80 millioner kroner. Regeringen afviser

I februar blev der landet en aftale om inflationshjælp, hvor en del af aftalen var at give 350 millioner kroner fra Landsbyggefonden til huslejenedsættelser.

Pengene, der er opsparet af lejerne selv, skal gå til lejere med et særligt behov for et økonomisk tilskud til huslejen.

Men nu mener partiet SF, at lejerne bliver snydt for omkring 80 millioner kroner.

For af lovforslaget fremgår det nu, at huslejenedsættelserne vil medføre, at staten sparer udgifter til boligstøtte for omkring 80 millioner kroner, fordi der vil ske en modregning i lejernes boligstøtte. Og disse 80 millioner kroner beholder staten altså selv.

I aftaleteksten fremgik det ellers, at staten ikke havde nogen fortjeneste ved forslaget.

- Vi mener ikke, at det er i overensstemmelse med det aftalte. Så det er jo lidt mere alvorligt end at det bare er noget, vi politisk er uenige om, siger Sigurd Agersnap, boligordfører for SF.

Udvander hjælpen

Han mener, at modregningen i boligstøtte er med til at udvande hjælpen til de lejere, der har allermest brug for den.

- Og det var bare ikke det, vi aftalte. Vi aftalte, at flere mennesker skulle have en hjælp i denne her særlige situation, siger Sigurd Agersnap.

På Landsbyggefondens hjemmeside fremgår det, at 'støtten fra Landsbyggefonden løber ad mange kanaler - men havner i sidste ende som værdi for den enkelte lejer i de almene boliger'. Men det mener Sigurd Agersnap netop ikke er tilfældet her.

- Problemet er, at pengene ryger i statskassen og ikke tilbage til Landsbyggefonden. De penge, man sparer på boligstøtte, burde gå tilbage til Landsbyggefonden, mener han.

Han bakkes op af BL, Danske Lejere og Danmarks Lejerforeninger, der i deres høringssvar udtaler, at der ikke bør ske modregning i boligstøtten.

Ingen sukkerskål

Ekstra Bladet har spurgt bolig-, social- og indenrigsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om, hvorfor det ikke fremgik af aftalen, men hun har ikke mulighed for at stille op til interview.

I stedet lyder det fra ministeriet, at det er helt sædvanlig praksis, når der indgås aftaler om Landsbyggefondens midler. En lignende formulering brugte ministeren selv, da hun var på talerstolen i folketingssalen om sagen.

- Det er det, der er aftalen. Det er den måde, de sidste aftaler på boligområdet har været lavet. Ønsker man en anden type af beregninger, er man altid velkommen til at spørge til det. Jeg har ikke 80 millioner liggende i en eller anden sukkerskål, lød det fra ministeren i salen.

Landsbyggefonden har ikke nogen kommentarer til sagen, da der er tale om 'en politisk beslutning', lyder det.