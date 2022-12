SF smider handsken: Kalder regeringen i samråd om Arne-minus

Den nye beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) skal redegøre for, hvorfor regeringen vil nedlægge den populære seniorpension til fordel for en 'udhulet' Arne-model

De seneste 3,5 år har SF været Socialdemokratiets trofaste støtteparti, men med Mette Frederiksens (S) kolde skulder til den røde blok har SF nu for alvor smidt handsken og kastet sig ind i kampen som opposition.

Således er det nu SF, der for første gang efter konstitueringen af den nye SVM-regering kalder en minister i samråd og kræver svar om deres fusion af seniorpensionen og Arne-pensionen, som Mette Frederiksen har markedsført som 'Arne plus'.

Men det er et decideret fupnummer, for der er tværtimod tale om en klar forringelse af vilkårene for nedslidte.

Det mener SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, der vil have beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) til at stå skoleret om sagen.

- Jeg forstår ikke, hvordan de kan få forringelser til at lyde som noget positivt. Når man gafler tre år af menneskers pension og sætter dem ned med 4000 kroner om måneden, hvordan kan det så på nogen måde gå i plus? Det kræver et samråd, siger Karsten Hønge til Ekstra Bladet.

- Vi har at gøre med mennesker, der har haft lange og hårde arbejdsliv. Så siger man, at nu skal de lige tage tre år mere. Den tanke kan man kun få, hvis man har sit på det tørre. Almindelige mennesker er bange for at nå pensionsalderen, tordner han.

Massiv kritik

Det er ikke kun SF, der er utilfredse. Blandt både venstre- og højrefløjen i dansk politik har det vakt massiv kritik, at Danmarks nye regering vil skrotte seniorpensionen og lægge den sammen med Arne-pensionen.

For hvor man med en seniorpension i dag kan trække sig tilbage seks år før pensionsalderen, kan man med Arne-pensionen først gøre det tre år før. Og hvor man med en seniorpension kan få op til 19.738 kroner om måneden, får man med den nye Arne-model et beløb på cirka 15.000 kroner om måneden.

- Men var det så ikke en fejl af jer selv at gå med på at lave en Arne-pension i første omgang? Seniorpensionen var der jo allerede?

- Det er jo forskellige ting, de lever op til. Seniorpensionen er jo ikke en rettighed, den skal du visiteres til. Arnepensionen er en rettighed. Vi er interesserede i at have en tilbagetrækningsordning, hvor folk ikke skal igennem vurderinger, og derfor havde vi hellere set en udbygning af Arne-pensionen end af seniorpensionen, siger Karsten Hønge.

Ifølge justitsminister Peter Hummelgaard vil der komme bedre muligheder for tidlig tilbagetrækning med den nye 'Arne Plus' pension

Han er spændt på, hvordan Ane Halsboe Jørgensen vil forsvare at give færre penge i kortere tid til nedslidte danskere.

- Jeg er spændt på at høre, hvad regeringens tanker er. Jeg er spændt på at høre, hvorfor de vil spænde ben for folk, der har få år tilbage på arbejdsmarkedet, og som kun kan arbejde få timer. Hvorfor skal de mennesker arbejde videre, når de ikke kan? Det kommer heller ikke til at hænge sammen økonomisk, siger Karsten Hønge.

Danmarks nye SVM-regering. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix