SF: - Vi er nødt til at lukke mere ned

SF vil have yderligere nedlukning af samfundet på grund af risikoen for yderligere smitte med covid-19

Det er nødvendigt at lukke det danske samfund yderligere ned for at undgå, at for mange bliver smittet med covid-19.

Sådan lyder opfordringen fra formanden for regeringens støtteparti SF, Pia Olsen Dyhr, på Twitter.

'Vi er nødt til at lukke samfundet mere ned pga. den britiske mutation af covid-19,' skriver hun blandt andet.

Enhedslisten foreslår lukning af vuggestuer og børnehaver

Mandag blev partiernes sundhedsordførere orienteret om den nuværende situation med den britiske mutation, som er mere end 50 procent mere smitsom end de hidtidige varianter, og Statens Serum Institut forventer, at mutationen over tid vil blive den mest dominerende.

Ligesom Enhedslisten gjorde det mandag, peger SF især på daginstitutionerne som et område, hvor der bør sættes ind. SF vil derfor have indført nødpasning og yderligere begrænsninger for, hvor mange der kan mødes.

'Vi er nødt til at stoppe smitten, ellers ender vi med britiske tilstande,' lyder det fra SF-formanden.

Godt corona-nyt: Flere kan vaccineres hurtigere

Stor nedlukning i Storbritannien

Netop i Storbritannien valgte man mandag at lukke samfundet helt ned i mindst syv uger, fordi sygehusvæsenet er under det største pres, det har været under siden pandemiens start i 2020.

Boris Johnson annoncerer ny national lockdown

På trods af kravet fra Enhedslisten mandag, afviste børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at daginstitutionerne ville blive lukket.

Således sagde hun mandag, at pædagogerne er en af de afgørende funktioner for, at alt andet i samfundet kan fungere.

Minister afviser at lukke daginstitutioner

Da sundhedsminister Magnus Heunicke mandag mødtes med partiernes sundhedsordførere førte det da heller ikke til yderligere restriktioner, men han har selv tidligere sagt, at det ikke kan afvises, at det er nødvendigt med yderligere tiltag for at begrænse smitten i Danmark.