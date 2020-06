SF vil genstarte musiklivet med kompensation for halvtomme sale

Der er ikke sikret tilstrækkelig hjælp til landets spillesteder, der er en del af genåbningens fase 4.

Med de nuværende coronarestriktioner er det nemlig urealistisk, at spillestederne kan åbne uden store tab, mener SF.

Partiet foreslår derfor, at der indføres en kompensationsordning, som sikrer, at spillestederne kan holde koncerter med et mindre publikum og stadig få det til at køre rundt.

- Vi foreslår, at kulturministeren sammen med erhvervsministeren indkalder til forhandlinger, så vi kan få vedtaget nogle kompensationspakker, der kan hjælpe spillestederne, siger SF's kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

- Problemet er, at når de prøver at afholde koncerter, de må, så kan de få ti procent af den indtjening, de plejer. Og det er langt under, hvad der kan bære.

Landets spillesteder og koncerthuse med stående publikum, der er en del af genåbningens fase 4 til august, skal ifølge et foreløbigt notat fra Kulturministeriet have fire kvadratmeter per tilskuer.

Det vil ifølge spillestedernes brancheorganisation betyde, at de fleste spillesteder kun må lukke ti procent af deres maksimale kapacitet ind.

SF er 'lidt forsigtige', som kulturordføreren udtrykker det. Derfor er det først og fremmest kompensation snarere end lempede restriktioner, som partiet sigter efter.

For uden kompensation for de lavere indtægter kommer spillestederne, som i forvejen er hårdt ramt af coronaepidemien, til at lide yderligere, lyder det.

- Spillestederne er nok også nogle af dem, der kommer til at åbne allersidst. Og under de vilkår, der er i dag, kan det slet ikke lade sig gøre.

- Så har vi simpelthen et dansk musikliv, der ligger øde og dødt hen. Det vil være et kæmpe tab, hvis vi begynder at se de store og mindre spillesteder gå nedenom og hjem, siger Charlotte Broman Mølbæk.

De nuværende hjælpepakker for spillesteder og koncerthuse udløber 31. august.

I maj foreslog en række danske spillesteder og kulturhuse, at de kan blive kompenseret for de tab i indtægter, som restriktioner vil påføre dem, når de får lov at genåbne.

Det opråb har kulturminister Joy Mogensen (S) ikke forholdt sig til.